Joaquín no aparece: "Si me escuchan, que me ayuden"

Pasan los días, el tiempo pasa y la desesperación aumenta para la familia de Joaquín, el adolescente desaparecido en Embarcación, cuando fue "tragado" por el cauce del río Bermejo mientras se bañaba en el lugar.

InformateSalta sigue atentamente el caso, a la espera de que puedan dar con su paradero. Al final de la semana pasada, Joel Toledo, uno de los tíos de Joaquín, contaba que se estaban guiando por un "fuerte olor" que percibían en uno de los márgenes del río, pensando que ahí se podría encontrar el cuerpo enterrado.

Hasta el momento, la búsqueda no dio resultados. Ante este panorama, y considerando que ya pasaron 10 días desde que desapareció, su madre clamó por "toda la ayuda que me puedan dar, si hay gente especialista del agua, para hacerme el favor de ayudarme" a dar con el cuerpo del chico.

“Me gustaría, si me escucha gente que conozca (de búsqueda en el agua), que me ayuden de esa manera, soy una pobre madre soltera, tengo nueves hijos y ahora pierdo uno”, clamó la mujer quien agregó: "no tengo para pagar un especialista o alguien que tenga experiencia en el río para que me entregue el cuerpo”.

Cabe recordar que, tras la desaparición de Joaquín, familiares, amigos y conocidos del chico como de la familia, decidieron armar un equipo de rastrillaje que, desde entonces, se encuentran en el río Bermejo tratando de dar con su cuerpo. Personal de la policía fluvial también está colaborando con lanchas para recorrer el cauce donde más dificultades presenta.