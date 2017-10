Hoy se celebra Halloween, entre ritos tradicionales y nuevas costumbres

Los antiguos celtas creían que la línea que separa al mundo de los vivos con el de los muertos se estrechaba con la llegada del 'Samhain', permitiendo a los espíritus (tanto benévolos como malévolos) pasar a través de este espacio. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Cuando los Celtas fueron invadidos por el Imperio Romano, estos tomaron la festividad como suya y cambiaron el significado y todos los ritos.

La noche de Halloween, cada año que pasa, es menos vista como la invasión de una celebración anglosajona y más como la adaptación sin complejos de una fiesta que gana adeptos y se supera en imaginación cada 31 de octubre. El marketing lo puede todo y ya no hay aspecto vital mundano que se resista estos días a la celebración de la Noche de Brujas o Noche de Muertos, porque a pesar de la apariencia tétrica y terrorífica, cada vez la fiesta de Halloween significa menos miedo y más participación e imaginación.

Estos días todo gira alrededor de las calabazas, hasta el punto de que la gastronomía y la repostería han abierto nuevos horizontes gracias a la fiesta de Halloween. Ya no hay local ni parque temático que se resista a su fiesta con telarañas, esqueletos, velas y hasta ataúdes, ni famoso que no cuelgue en las redes sociales su foto disfrazado. Es la época de estreno de películas del género de terror, miedo, suspense o, directamente ‘gore’ pero con un matiz: la celebración cada día va más enfocada a los niños, hasta el punto de que es raro el colegio que no sucumba a los disfraces y maquillajes.

Puede parecer una banalización de la muerte dada la cercanía a la festividad religiosa de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, pero su origen no va nada desencaminado del cristianismo, aunque no tenga nada que ver con el ‘truco o trato’ actual.

La Iglesia católica adaptó esta festividad al cristianismo, y de ahí que el primer día noviembre sea el Día de Todos los Santos. En una época en la que predominaban las festividades paganas, los papas Gregorio III (731-741) y Gregorio IV (827-844) intentaron adaptarla a lo que conocemos como el Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre.

La festividad llegó a América en el siglo XIX. En 1840 se implanta en Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmitieron la tradición durante la gran hambruna irlandesa y fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar las calabazas huecas con una vela dentro tan características.

Sin embargo, no fue hasta 1921 cuando adquirió la popularidad actual, ya que ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. A partir de ahí la fama de la original celebración fue aumentando y extendiéndose por el resto de estados norteamericanos hasta que, a finales de los años 70, adquirió presencia internacional tras estrenarse la ahora clásica película de terror ‘Halloween’.

Celebraciones hoy

La celebración que conocemos hoy, por tanto, es una mezcla de tradiciones, modas, ganas de diversión y, cómo no, mucho consumismo antes de comenzar el asalto a la Navidad. En la actualidad se celebra por todo lo alto en los países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, pero también goza de un gran seguimiento en España y en diversos países de Hispanoamérica que, con adaptaciones propias, también han sucumbido a la celebración del miedo rodeados de dulces, calabazas, velas y desfiles de disfraces.

Tampoco Google ha podido resistirse a la celebración y dedica su doodle de hoy a la fiesta de Halloween con un vídeo que sigue la tradición de los últimos años. Este año, el fantasma Jinx quiere unirse desesperadamente a Momo y al resto de personajes que participan en la fiesta pero sin asustar a nadie. Al final, después de algunas aventuras con los disfraces, Jinx descubre la importancia de ser uno mismo y que lo importante no es el disfraz.