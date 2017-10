Yessica, la primera edil trans de Anta: “Pienso como varón, siento como mujer”

Yessica Yudith Yulan es transexual, tiene 45 años, y fue elegida concejal de Apolinario Saravia, en el departamento Anta, en las elecciones del 22 de octubre.

“Hace 17 años que vivo en Apolinario Saravia, me dediqué a la solidaridad con los niños, trabajé como referente política para el intendente pero luego me retiré por un problema, y con el tiempo me dediqué a ser madre, crié a una niña recién nacida”, relató Yulan haciendo un resumen de su vida ayer en Hablemos de Política, por FM Aries.

Su decisión de candidatearse fue “viendo las falencias y carencias del pueblo, me dediqué a fijarme en sus problemáticas”. Yulan recordó que ella ayudó en distintas organizaciones e instituciones, lo cual le dio un acercamiento a la realidad de esa localidad, pero fue su rol como madre la cual la terminó de motivar a sumarse: “Al criar una niña, me di cuenta que ella va a ser el futuro del pueblo”.

No obstante, la concejal electa por el Partido de la Victoria confesó que fue muy difícil tomar la decisión de candidatearse, sobre todo “por la discriminación, los comentarios de la gente; me gustaría que los que opinan de mi situación se dedicaran un poco más a involucrarse en la sociedad”.

Del mismo modo, con respecto a la discriminación y su condición, Yulan espetó: “Yo sigo siendo hombre, pienso y razono como varón, pero siento como mujer; por más que tenga operaciones, tengo los sentimientos de una mujer y por eso soy madre”.

Su rol deliberativo

“Quiero trabajar por mi pueblo, proyectar, hacer las cosas bien”, afirmó sobre su misión para cuando comience a trabajar desde el Concejo Deliberante, puntualizando en que “cuando se hagan proyectos, se acepten, tenemos muchos problemas en el pueblo y hay que luchar por lo básico que exige la Constitución”.

Finalmente, subrayó que ella es una persona “que me gusta respetar a todo tipo de personas, he llegado a la política para ayudar y devolver al pueblo lo que el pueblo me dio”.