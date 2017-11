Aseguran que la justicia cajoneó las denuncias contra el masoterapeuta Ronald Mora

La impunidad con la que trabaja el cubano Ronald Mora, quien asegura ser masoterapeuta y rehabilitar a niños con parálisis cerebral fue denunciada por el Colegio de Fisioterapeutas, Kinesiólogos y Terapistas Fisicos desde el 2002, donde advirtieron a la justicia, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos y Defensa al Consumidor sin que ninguno de esos organismos tome cartas en el asunto.

Hoy las autoridades de esa institución Haydee Del Carmen y María Victoria Olcese visitaron los estudios de InformateSalta y contaron cuál es la situación que atraviesan. También invitaron a los padres que buscan asesoramiento y tuvieron una mala experiencia a radicar las denuncias.





“Hace años que estamos denunciando esto que está sucediendo en la provincia, donde inclusive la Cámara de Diputados distinguió a esta personas (Por Ronald Mora), cuando realiza un ejercicio ilegal de la profesión”, dijeron.

“Asegura traer un título de Cuba que no fue validado pero que no existe. La masoterapia por ley no puede ser ejercida con pacientes con patologías, solo se utiliza en personas sanas. También hay que entender que el masaje es una técnica que utilizan los fisioterapeutas y kinesiólogos para rehabilitar. No es un título en sí”, detalló.

Por la información que consiguieron a lo largo de los años y los testimonios que llegaron a la institución de padres cansados y que vieron sus sueños truncados, dijeron que Ronald ejerce “como si fuese un fisioterapeuta o un kinesiólogo sobre patologías severas”.

Hoy ven una realidad diferente y crece la expectativa de que al fin los responsables de controlar y hacer valer la ley intervengan. “Hay muchos papás que se sienten afectados que están comenzando a hacerse escuchar. No somos los únicos que estamos denunciando que hay una persona que está haciendo un mal uso de algo que le compete a los kinesiólogos”, explicaron.

Las profesionales destacaron que la rehabilitación de personas con patologías severas como la parálisis cerebral es competencia de personas que han realizado estudios universitarios. Es más informaron la existencia de una especialización, la neuro rehabilitación que “demanda años de estudios y la posibilidad de hacer cursos a largo plazo que son costosísimos”. La buena noticia es que Salta si cuenta con esos profesionales matriculados.

Las licenciadas contaron que nunca se entrevistaron con Ronald, pero respecto a los aranceles que cobra, que llegan hasta los 50.000 pesos dijeron “desconocemos el sistema que ocupa, accedimos a las fotos de las facturaciones pero no sabemos a quién rinde cuentas. Nosotros tenemos que dar cuenta de nuestro título, pagamos una matrícula, habilitamos nuestros consultorios. El colegio mismo estipula el mínimo ético que se debe cobrar y el evidentemente cobra lo que quiere. No está matriculado, no paga impuestos”.











Riesgos en la rehabilitación

Las profesionales hicieron especial hincapié en los riesgos que significa exponer a una persona con una patología severa a una terapia a manos de alguien que no se ha capacitado y no esté habilitado. “Una persona con una escasa movilidad, es bastante frágil, la verdad pueden ocurrir desde cosas mínimas como un golpes hasta una fractura. Es lamentable lo que está sucediendo porque son niños donde se necesita una capacitación universitaria para hacer esta labor. Nos formamos con carreras de más de cinco años, pagamos un seguro de mala praxis, no es tan liviana la situación”.

“Son muchos los padres que no se animan a realizar las denuncias, vienen con mucha ansiedad, sufriendo mucho y nos cuentan que a los propios padres les dan cursos de dos meses y los hace trabajar con los pacientes que tienen. Sí es posible que alguien con parálisis cerebral pueda caminar cuando es un caso leve y tratado de la manera. No es un tratamiento de meses, sino de años que muchas veces lo inician desde bebés y la marcha recién aparece a los seis años. Hay mucha tarea para hacer no es tan liviano como decir que en un año se harán milagros”.

Finalmente pidieron a la comunidad que se informe. “Por favor, no expongan a sus seres queridos a prácticas que no les van a dar resultados mágicos. Tenemos el listado de profesionales que están capacitados en el colegio. Hay un grupo que se llaman neuroexpertos. El teléfono está disponible para que averigüen 4311001. Para tratar patologías severas hay que tener una capacitación del claustro universitario y una práctica que lo avale. La capacitación es costosísima, de cursos largos”.