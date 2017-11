Consideran apropiado dar marcha atrás con el régimen de inamovilidad de jueces

Tras el anuncio del gobernador Juan Manuel Urtubey sobre su decisión de retirar el proyecto de inamovilidad de los jueces por considerar que “la iniciativa no fue comprendida”, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy consideró apropiada la iniciativa.

La decisión fue tomada luego de que la cámara alta le dé media sanción al proyecto. Sin embargo Godoy aseguró: “a mí ni se me ocurrió ponerla a disposición de los diputados, esta es una cosa que pasaba para el año que viene, pero después de escuchar las palabras del gobernador, me parece perfecto, yo creo que debe irse a discutir una cuestión más profunda, la reforma de la Constitución”, dijo por FM Aries.

Paralelamente el senador por Orán Pablo González opinó “que es una decisión muy apropiada por parte del gobernador. A veces uno puede tomar una medida, pero si uno se da cuenta que por determinada razón no está bien tomada, dar marcha atrás no es un error, si no es un acierto”.

La noticia llegó luego de dar un duro debate en la Cámara de Senadores, donde muchos consideraron que se trataba de algo inconstitucional y fuera de tiempo. En la votación fueron 11 los representantes que dieron el sí y cinco se negaron.