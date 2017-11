Salteña representará al seleccionado femenino de rugby de Santa Fe

Se trata de Abigail Arias, oriunda de Las Lajitas, quien en la actualidad juega en el club CRAR de Rafaela, en Santa Fe. “Es un deporte muy lindo, no es solo para hombres, si les gusta, mi consejo es que sigan para adelante y que se animen”, detalló.

Tras ser convocada para el seleccionado mayor de Santa Fe, Abigail Arias, oriunda de Las Lajitas y actual jugadora del club CRAR de Rafaela, en diálogo con InformateSalta, no ocultó su alegría por realizar el deporte que ama e invitó a todas las mujeres a sumarse.

Abigail, de 22 años, comentó que llegó a Rafaela hace un año, junto a su pareja, y tras algunos meses de adaptación dio rinda suelta a sus sueños: empezar a practicar rugby de manera profesional. “Antes no había rugby para mujeres, estoy contenta, no me lo imaginaba”, contó.

La talentosa joven recordó sus primeros pasos en Las Lajitas. “Yo empecé a los 17 años, lo empecé a practicar porque me llamaba la atención, fui una de las primeras chicas que empecé con el rugby y después se empezaron a integrar más chicas y formamos un lindo equipo”, contó.

En la oportunidad, no escatimó en elogios para el rugby y aclaró que no es solo para hombres. “Es un deporte lindísimo, la cancha, las personas que se conocen, los valores son muy importantes, y sobre todo las amistades que se ganan, mi consejo es que animen, hay muchas chicas con grandes condiciones”, señaló.

Con respecto a los compromisos que se vienen, adelantó que el 17 y 18 de noviembre se jugará el Seven del CRAR en Rafaela, y partir del 1º de diciembre se disputará el Seven de la República. “Tenemos un mes de preparación, estamos ansiosos”, dijo.

Finalmente, detalló que además de disfrutar de la ovalada, le gustaría estudiar la carrera de educación física el año que viene.