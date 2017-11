Día de Todos los Santos: “No solo hay que recordarlos y venerarlos sino imitarlos”

Así lo aseguró el Padre Oscar Ossola, de la Parroquia “San Lorenzo Mártir” de San Lorenzo, quien agregó que la liturgia asignó el día para que no nos olvidemos de la gente que ya está en el cielo gozando junto a Dios.

En el marco de la celebración del Día de Todos los Santos, el Padre Oscar Ossola, de la Parroquia “San Lorenzo Mártir” de San Lorenzo, ante las cámaras de Canal 11 de Salta, explicó que se trata de una tradición muy antigua que recuerda a todos aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, gozan de la vida eterna en la presencia de Dios.

Ossola explicó que en un principio la fecha recordaba sobre todo a los mártires, es decir, a los primeros santos que fueron asesinados cruentamente durante las persecuciones realizadas en los tres primeros siglos contra el cristianimo y que generaban veneración y respeto.

No obstante, manifestó que después se empezó a recordar también a los que llevaban una vida ejemplar. “La liturgia les asignó un día para que no nos olvidemos de absolutamente ninguno de esa gran cantidad de gente buena que ya está en el cielo gozando junto a Dios”, contó.

Por último, manifestó que lo lindo de esta fiesta es reunir en un solo día no solo a los ya declarados santos, sino también a aquellos que no van a llegar nunca a ser estudiados, y declarados santos por la iglesia y que sin embargo están en esa fiesta al cielo. "No solo hay que recordarlos y venerarlos sino imitarlos”, finalizó.