¡De terror! El payaso “It” salteño asustó durante la noche de Halloween

Definitivamente, la noche de Halloween trajo visitantes inesperados a la ciudad de Salta, en este caso, un personaje que asustó a más de uno en la tarde y la noche del 21 de octubre.

¡“It”, el payaso tenebroso, llegó a la ciudad! O al menos eso fue lo que vieron los conductores y peatones que circularon por la pasarela de avenida Paraguay, rumbo a la zona sur, quienes se vieron sorprendidos ante la presencia del personaje.

En las fotos difundidas, se puede ver a un sujeto luciendo un traje colorido y con la máscara del famoso payaso de terror literario y cinematográfico, subido a la platabanda y las escaleras de la pasarela, inclusive agarrando unos globos, los cuales no lograban minimizar el impacto de su fantasmagórica presencia.

En las redes sociales los salteños hicieron eco de la aparición de “It”. “Cuando le saqué esa foto comenzó a corretear a dos pibes que pasaron por detrás de mí; yo pensé que se me venía al humo a mí”, afirmó un testigo sobre su tenebrosa experiencia.

Otros, simplemente lo felicitaron por su iniciativa tan particular y original: “¡Toda la onda! Un genio, no cualquiera hace eso”, “¡Lo felicito! Aunque me tiemblan las patas de sólo pensar estar cerca de él”, fueron algunos de los comentarios.

En la noche de brujas, muchos de verdad tuvieron motivos para asustarse con éste particular visitante. ¿Hay fantasmas sueltos por la capital provincial?