Habló el hombre que se casó con su tía abuela y quiere cobrar su pensión

Mauricio Ossola, ante los micrófonos de FM Aires, fue consultado por la historia publicada hace unos días y reconoció que es un caso “un tanto atípico”.

El joven hizo un breve relato sobre cómo sucedieron los hechos: ”Yo con Yolanda viví toda mi vida hasta que ella se fue de este mundo, compartimos la misma casa. Siempre nos brindó para mí y mis hermanos, el más profundo amor que ella siempre pudo. Nos cuidó y nos arropó. Cuando yo cumplí la mayoría de edad me fui haciendo cargo de ella de su salud y demás. Ella fue muy agradecida".

En cuanto a ¿Cuando deciden casarse?, Mauricio relató: “En el 2009 mi padre cae enfermo, mis padres se divorcian, se destruye el vínculo. Yo le comento a Yolanda, que debería dejar de estudiar, ella me dice que no, me dice que piense cómo podría ayudarme jurídicamente.”

Así es que Mauricio, que ya había cursado derecho de familia y previsional y le propuso: “Gula ¿qué te parece si te propongo que nos casemos?” así fue que nació la idea.

En un primer momento ella pensó que podía ser algo ilegal dijo el joven. "Nos dirigimos juntos al Registro Civil y ANSES y ahí nos verificaron que estaba bien y era legítimo conforme a derecho. Sin mermas en su haber" aseguró. Sin embargo, recordó que en los dos lugares le dijeron lo complicado de la ideal del casamiento "Los van a ver mal porque ella es mujer y vos sos varón si fuese al revés nadie se entera" manifestó Ossola al recordar el momento.

Un amor no sexual

Consultado por el amor en sí, que decía sentir por ella explicó: “El amor que yo tenía para con ella es difícil de explicar y hasta difícil de entender. A mi mamá la amo como mamá y a mi abuela como abuela. Ella tenía una vinculación afectiva muy fuerte, yo la amaba de una manera no sexual”

En cuanto a su vida de hombre dijo “yo estaba tan abocado a recibirme, me recibí en la modalidad a distancia en 5 años y 5 meses, estaba ofuscado en mis libros y no era de mi interés relacionarme con más nadie y eso es lo que hice”

La negativa de ANSES

ANSES, según el joven, le da la negativa por la finalidad del matrimonio no por la legalidad. "Yolanda lo hizo en base a una fuerte vinculación afectiva que teníamos" agregó él.

La pensión que aspira cobrar Mauricio Ossola asciende a unos 20 mil y la resolución se encuentra en sede administrativa, pero aún no fue notificado. Explicó que por el momento tiene que agotar la vía administrativa dentro del ANSES para recién acudir a la Justicia. “Lo puede resolver el presidente de la Nación o bien acudir en Salta a la Justicia Federal” finalizó.