La policía dejará de buscar al adolescente arrastrado por el Bermejo

Pasaron 12 días y la familia y amigos de Joaquín, el adolescente de 13 años que fue arrastrado por el Bermejo el 21 de octubre pasado lo siguen buscando incansablemente. Desde las orillas del río Pablo Toledo, su tío, y su mamá, volvieron a suplicar ayuda.

Hasta finales de la semana pasada lo estaban buscando guiados por un fuerte mal olor con hierros y con la sospecha que puedan estaría enterrado en el fondo del agua, ahora la policía fluvial abandonará la búsqueda.

“La policía que se encuentra ahora es el último día que va a estar acá (la fluvial) y la otra gente va a estar solamente hasta el día viernes y de ahí toman el caso como perdido. Yo quisiera que me ayuden con profesionales o que me dijeran a donde tengo que ir a hablar para que me den una solución y poder recuperar a mi hijo,” dijo su mamá a través de un video filmado y enviado por su tío a InformateSalta.

Pese a estar día y noche en tal ardua tarea, aún no pueden dar con el cuerpo del menor. “Necesitamos que siga la búsqueda, no nos damos por vencidos, queremos que sigan y sigan hasta que encontremos el cuerpito como sea. Queremos sacarlo de ahí del lugar donde está y llevarlo al lugar donde pertenece, eso es lo que necesitamos nosotros, queremos seguir la búsqueda de él,” concluyó Pablo.