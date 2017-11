Nacho Jarsún: "No se rescindió ningún contrato sino que se vencieron"

El jefe comunal de Rosario de Lerma señaló que la situación del municipio no es fácil. “Estamos financieramente complicados porque tenemos la exigencia de los sindicatos que nos piden un incremento del 6% de los sueldos, algo que tenemos que pagar en los próximos días. Sumado a eso se vienen los bonos de fin de año, el medio aguinaldo, compromisos que hoy no podríamos afrontar”.

En este sentido, Jarsún explicó que no hubo despidos sino que algunos contratos se vencieron y no serán renovados. “El problema puede ser muy grave si nosotros no somos responsables y tomamos decisiones como estos. Hoy nos vemos en la obligación de no renovar algunos contratos, esos contratos tenían fecha de vencimiento. No se rescindió ningún contrato sino que se vencieron”.

El intendente manifestó que la medida tomada busca equilibrar los gastos de manera responsable. “Vamos a quedar como los malos de la película pero prefiero asumir este costo antes de que reventar la municipalidad, que se incendie internamente, que no podamos pagar el sueldo de ninguno de los intendentes. Los sindicatos nos exigen incrementar los sueldos pero también nos exigen incrementar más gente, no podemos hacer las cosas, la plata sigue siendo la misma”.