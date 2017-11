El sol, un aliado de nuestros huesos

La osteoporosis es una enfermedad en la que el hueso no tiene una adecuada mineralización. Esto de por sí no es un problema, ya que no trae síntomas, ni dificultades en la vida diaria. La cuestión preocupante es que aumenta el riesgo de fractura, siendo la fractura de cadera un problema que lleva a incapacidad e incluso al aumento de la mortalidad.

Se espera para el año 2050, un aumento mayor al 300% en hombres y mayor al 200% en mujeres, de casos de fractura de cadera.

Los pacientes que presenten una fractura previa, que hayan utilizado o utilicen corticoides, que suelen caerse de modo frecuente o que están en tratamiento para osteoporosis, tienen un mayor riesgo de presentar fractura de cadera.

Por este motivo es importante mantener una buena salud ósea y tratar la osteoporosis. Esta última se trata por un lado con medicación, la cual ha demostrado reducir el riesgo de fracturas, y a su vez es importante complementar con hábitos que ayudan a la efectividad del tratamiento:

Una opción es hacer ejercicio. El ejercicio mejora no sólo el hueso, sino el corazón, los pulmones, el cerebro y los músculos. Tener una musculatura entrenada da seguridad para moverse, y ejercitar el cerebro ayuda a tener estabilidad en la marcha. Por lo tanto es importante hacer ejercicios de fortalecimiento muscular y aérobico.

A su vez se debe complementar con Vitamina D. Esta hormona cumple varias funciones. Una es aumentar la absorción de Calcio y otra es mantener una adecuada mineralización del hueso. Además, la Vitamina D aumenta la fuerza muscular. Se espera que la gente mayor de 70 años pierda entre un 50 y un 55% de su fuerza muscular máxima. La Vitamina D juega un rol fundamental en la salud muscular de la gente de mayor edad.

Si bien existen suplementos vitamínicos, la misma es generada por el cuerpo cuando se expone a la luz solar. La recomendación es tomar 15 minutos de sol dos veces a la semana. Se sugiere no hacerlo en los horarios en los cuales la radiación solar es más fuerte debido al riesgo de generar cáncer en la piel, pero sí exponer los brazos y la cara en horas de la mañana o la tarde. Hay que tener en cuenta que los 15 minutos se pueden fraccionar.

Por último es indispensable el aporte de Calcio. Si no se consume Calcio, es muy difícil que tanto la medicación, como el ejercicio o la Vitamina D puedan cumplir sus funciones para con el hueso. Existen suplementos, pero la recomendación es que el aporte sea a través de la dieta. Los lácteos sobre todo aportan buena cantidad de Calcio, así como el pescado.

Se acercan los días de sol y para mejorar la salud ósea, muscular, cerebral, y cardiopulmonar, es indispensable que se realicen ejercicios al aire libre, en horarios en los que el sol no sea perjudicial, complementado con una buena cantidad de Vitamina D y de Calcio a través de la dieta.

*Asesoró: Dr. Ramiro Puerta Franchi, Reumatólogo de la Clínica Zabala (MN 129896).