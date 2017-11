Crematorios municipales: “En su gran mayoría, la gente está de acuerdo”

Luego que se aprobara el pedido de información sobre el impacto ambiental que podría generar la implementación de los hornos crematorios en la ciudad, Luis Hosel, concejal del Partido de la Victoria, en diálogo con InformateSalta, aseguró que la propuesta fue remitida a la Comisión de Legislación General para dar continuidad a su tratamiento.

En ese marco, detalló que tras tomar conocimiento del informe tanto del Ejecutivo como también de parte de la UNSA, se debatirá en el recinto. “Nosotros hablamos con nuestros pares y ellos todos están de acuerdo con sacar este proyecto, es un tema urgente por el escaso espacio que está quedando en los cementerios”, dijo.

Con respecto a las declaraciones del intendente Sáenz, quien en su momento descartó la iniciativa, manifestó que hoy la realidad es diferente ya que no tanta presión por parte de los medios. “Por eso es que se iba dilatando el proyecto y no salía, igualmente si no sale en este periodo 2017, se tratará el año que viene porque es un beneficio para los más humildes”, detalló a InformateSalta.

Sobre el lugar, sostuvo que no es necesario que esté ubicado dentro del cementerio, sino en cualquier lugar apto. “Lo que menos queremos es perjudicar a los vecinos, hay que ser realista y buscar un lugar idóneo donde se pueda plantar esto y espero que sea municipal, no terciarizado”, señaló.

No obstante, reconoció barreras sociales y religiosas. “Hay barreras pero por lo que uno va viendo en su gran mayoría la gente está de acuerdo, la ciudadanía va conciéntizandose, es algo de lo que no podemos escapar, es una realidad, espacios no hay, en las grades ciudades ya los hornos crematorios funcionan como algo normal,”, señaló a InformateSalta.

Por último, indicó que la creación de crematorios municipales significará una gran ayuda para la gente de escasos recursos que no tiene como pagar el servicio. “Hace un par de meses enterraron en fosa común más de 400 cuerpos porque no tenían como pagar y eso es muy doloroso”, finalizó.