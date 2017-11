Parodi renunció al Gabinete y anunció su intención de ser gobernador

En el marco de una conferencia de prensa en el Centro Cívico Grand Bourg, el jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Parodi, quien acompañó la gestión del gobernador Urtubey desde 2007, confirmó su renuncia de carácter indeclinable.

En la oportunidad, fundamentó el motivo de su alejamiento en el deseo de ser una alternativa en 2019. “Quiero ser el continuador de este proyecto, del cual estoy contento y orgulloso y si uno pretende encarar tal desafío lo tiene que hacer despojado de cualquier ciclo de poder y desde el llano, caminando y escuchando a la gente”, manifestó.

En ese sentido, explicó que su función requiere mucho tiempo de escritorio y poco contacto con la gente. “Mi rol es de decir no, no porque no se quiera, sino porque no están los recursos, es muy difícil la construcción desde un no, me tengo que nutrir de otros elementos, caminar y hablar con los vecinos”, sostuvo.

Sobre su posible sucesor en el cargo, aseguró que no es una decisión que le competa, aunque aclaró que el elegido contará con todo su apoyo.

También deslindó responsabilidad con respecto a los resultados electorales del pasado 22 de octubre. “Yo no fui parte del armado de una estrategia electoral, pero tampoco la señaló. Salta estuvo empapada de un contexto nacional también”, señaló.

Por último, agradeció al gobernador y a la gente que acompañó su labor. “Urtubey confió en mí y a partir de ahí construimos un equipo de trabajo y fue quien en definitiva me alentó para poder avanzar en este nuevo desafío, estos 10 años me sirvieron para formarme y aprender”, finalizó.

En Desarrollo