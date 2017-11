Lo apuñalaron para robarle el celular en B° Solidaridad

Se trata de Daniel Jáuregui de 49 años, quien fue a realizar una cobranza ayer al mediodía. La Policía aún no identificó ni detuvo a los agresores.

Daniel Jáuregui de 49 años vivió momentos de pánico y angustia ayer al mediodía en el barrio Solidaridad, cuando fue a realizar una cobranza y dos hombres desorbitados y violentos lo apuñalaron para robarle el celular, 500 pesos y sus documentos.

El hombre hermano del periodista Diego Jáuregui, contó a InformateSalta que todo ocurrió mientras caminaba por una calle hablando por teléfono. Fue sorprendido de espaldas por un hombre que quiso arrebatarle el celular.

“Comenzaron a forcejear y apareció un segundo ladrón que vino corriendo con un cuchillo y le tiró directo un puntazo al pecho. Mi hermano logró reaccionar y puso el brazo, le hicieron una herida profunda y varios cortes más en los brazos, panza y rostro”, denunció.

Una vecina que vio lo sucedido llamó a la Policía que trasladó a la víctima hacia el hospital Papa Francisco. “Mi hermano vio en qué casa entraron los ladrones, avisó pero la Policía le dijo que no podían hacer nada porque no tenían una orden judicial. Hasta el momento no hicieron nada”, contó.

La impunidad y la violencia despertaron en la familia miedo e inseguridad “nos quedamos con esto de que por un celular lo podrían haber matado. No les importa nada”.