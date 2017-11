Quién es la ex bailarina de Showmatch que no puede vivir sin tener sexo

Kate Rodríguez nació en Panamá y siempre soñó con ser bailarina. A punto de cumplir 32 años, la joven morocha vive un gran presente y hasta supo ser parte del programa que conduce Marcelo Tinelli.

“En mi país estudié Comunicación Social, así que el manejo de medios lo conocía. Es muy difícil dedicarse a esto donde hay mucha gente con talento y donde no es tu país”, había dicho tiempo atrás la sensual morocha.

Pero mientras disfruta de su participación en Morfi, todos a la mesa -el ciclo de Telefe- y sube todo tipo de postales hot en las redes sociales, Rodríguez sorprendió a propios y extraños con algunas confesiones sexuales que hizo durante una entrevista con la revista Pronto.

“En mis ocho años en Argentina tuve dos novios, pero siento que nunca me enamoré. Soy muy sexual y ya sé con quién tengo buen sexo. No tengo ganas de estar conociendo a alguien y enseñarle, porque no tengo tiempo”, explicó la morocha durante la nota.

Y disparó: “Necesito un polvo garantizado por día. Estoy en la búsqueda constante de orgasmos, pero no necesito sexo para eso. Un orgasmo me lo doy yo sola con la autosatisfacción”. Por otra parte, Kate habló de sus ganas de regresar a ShowMatch, pero esta vez como figura.

Y no solo dijo que se animaría a la pista, una vez más, sino que reveló como le gustaría que fueran sus previas. “Me gustaría hacer una previa sobre juguetes sexuales, lo último en tecnología de vibradores. En ShowMatch me formé como profesional”, agregó.

Por último, explicó que le llegan diferentes propuestas sexuales y de todo tipo a través de las redes. "Me escriben matrimonios invitándome a hacer tríos. Genero algo que hasta que pasa no me doy cuenta. No aceptaría algo que me proponen en las redes sociales. Creo que no he estado con ninguna chica, pero el día que me guste una mujer, es probable que la encare", sentenció.