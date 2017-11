Aníbal Fernández, furioso con los dirigentes peronistas por las detenciones de Boudou y De Vido

La Voz/ El exjefe de Gabinete de Cristina Fernández, Aníbal Fernández, cuestionó duramente a los dirigentes peronistas que guardaron silencio tras las detenciones de Julio De Vido y Amado Boudou.

"Estoy buscando que los dirigentes de mi partido pongan la cara y se dejen de hacer los pelotudos (sic)", dijo en el programa de Radio Con Vos, El Lobby. "Nadie puso la jeta, ni los dirigentes actuales ni los anteriores. A los compañeros no se los deja solos", agregó.

Aníbal Fernández sostuvo que el Gobierno nacional marca la agenda judicial por estos días y que está realizando una “cacería de brujas”. "Es el Gobierno el que decide quiénes van presos y quiénes no, y al decir esto debo estar en alguna lista. No pido impunidad, si se hizo algo mal que se condene. Pero no esta caza de brujas", reclamó.

Sobre la posibilidad de que se avance sobre la expresidenta, dijo: "Todas las causas contra Cristina son un mamarracho”.