Para el 80% de los argentinos, es necesaria una reforma de la Justicia

Ámbito Financiero/ Las críticas que recibió el Poder Judicial por parte del presidente Mauricio Macri -pidió "dar una discusión seria" sobre los problemas operativos que enfrenta ese poder- parecen ir en consonancia con la opinión pública. Según un estudio de la Consultora Management & Fit, el 78,5% de los argentinos cree que es necesaria una reforma en la Justicia.



En tanto, solo el 12,4% de los mil encuestados telefónicamente en todo el país por la consultora a pedido del matutino Clarín, consideró que no es necesario cambios en el Poder Judicial, mientras que el 9% dijo no estar al tanto o no quiso contestar.



Asimismo, entre los encuestados que aprueban la gestión del Presidente, hay un 92,8% que sostiene que es necesario avanzar con la reforma de la Justicia. No obstante, entre quienes no aprueban la gestión del mandatario, un 67% apoya un cambio en el Poder Judicial.



En otro orden, se consultó a los encuestados acerca de la renuncia de la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Garbó y el resultado fue el siguiente: un 39% cree que la jefa de los fiscales adelantó su renuncia para evitar un juicio político mientras que un 30,8% cree que la principal razón fue la presión del Gobierno.



En cambio, el 4,6% cree que Gils Carbó presentó su renuncia para evitar una posible reforma judicial y un 3,7% consideró que fue más importante el pedido de renuncia por parte del arco opositor. Además, un 21,9% manifestó que no tiene una opinión formada al respecto.

Con respecto a la labor de Gils Carbó al frente de la Ministerio Público Fiscal, el 43% señaló que su desempeño fue malo y solo el 24% lo aprueba. Entre los que la reprueban, un 24,2% piensa que fue "muy malo" y un 18,9% afirma que fue "malo". En tanto, un 11,7% cree que la gestión de la procuradora fue muy buena y un 12,8% cree que fue buena. El 18,8% cree que fue regular.



En este contexto de reformas que anunció el Gobierno (judicial, laboral, tributaria, política, previsional), la que implica a la Justicia tuvo repercusiones negativas por parte de quienes la integran. Es el caso del juez federal Claudio Bonadio, quien consideró que circunscribir las dificultades del área al régimen de vacaciones o al horario de atención en los tribunales, como planteó el Presidente, es "empezar mal un debate".