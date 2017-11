ATSA empezará a inspeccionar las internaciones domiciliarias

Luego de la homologación del nuevo Convenio Colectivo para los trabajadores de Empresas de Atención e Internación Domiciliaria de todo el país, el secretario general de ATSA Eduardo Abel Ramos expresó que iniciará un proceso de control para verificar que el personal no se encuentre en negro.

ATSA profundiza las inspecciones en el sector de las internaciones domiciliarias. “La semana que se inicia se procederá a inspeccionar a aquellas empresas que realizan la prestación del servicio de atención domiciliaria, empleando para ello a personal de enfermería, técnicos, administrativos, choferes, entre otros. Vale recordar que hemos recibido una serie de denuncias relacionadas con el trabajo en negro en el sector” sostuvo el secretario general, Eduardo Abel Ramos.

Es preciso recordar que este Convenio que se aplica en todo el país, contiene normas sobre remuneraciones, categorías, funciones, jornada, licencias ordinarias y extraordinarias.

En este sentido, Ramos expresó: “En el sector privado se han producido en los últimos años cambios en la forma de atención, y en nuestra organización la idea es sindicalizar a todos los trabajadores del sector de la salud. Independientemente que esto sea del sector público o del sector privado. Lo cierto es que los cambios que rápidamente se han producido, han hecho aparecer un sector nuevo, un nuevo protagonista, que es el sector de Cuidados domiciliarios. Calculamos que más de 30.000 personas trabajan hoy en condiciones precarias en la Argentina. Este nuevo beneficio incorpora a la actividad muchos nuevos compañeros a quienes tenemos la obligación de sindicalizar”.

El Convenio Colectivo está identificado con el número 743/16 y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, siendo de aplicación obligatoria. Habiendo sido refrendado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de La Sanidad Argentina y la Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria.

Eduardo Abel Ramos señaló: “Este es un sector que trabaja en clínicas, sanatorios, hospitales, es mayormente un sector informal bajo condiciones convenidas contractualmente. Estas nuevas formas de contratación, han hecho que aparezcan organizaciones que explotan a grandes sectores de trabajadores de la salud, que tienen formación como trabajadores de la salud, pero que trabajan en general en negro o en gris. No tienen relación de dependencia, ni derechos, ni horarios, no cuentan con vacaciones y no tienen sistema jubilatorio.

Adelantó que la problemática del trabajo no registrado no es prioritaria del sector estatal, ni del sector privado. “La única manera de que no caigamos en la falsa opción de estatal o privado, es que todos los trabajadores de la salud, ya sea aquellos que trabajan en establecimientos clínicas, sanatorios, hospitales, como aquellos que trabajan fuera de estos establecimientos, tengan la misma formación, el mismo salario, los mismos derechos, las mismas vacaciones, un sistema jubilatorio, su propio sistema de salud y también que haya una formación para los trabajadores de este sector” agregó el secretario general de ATSA.

Eduardo Abel Ramos, Sec. General de ATSA



En este mismo sentido el secretario general de ATSA especificó: “esta mOdalidad de atención programada de la salud mediante la cual se brinda asistencia al paciente en su domicilio o lugar de residencia, se materializa a través de profesionales individualmente o en equipos interdisciplinarios, llevando la misión de promover, prevenir, recuperar, cuidar al paciente de acuerdo a su diagnóstico y evolución. Teniendo la modalidad de Internación domiciliaria, el brindar asistencia al paciente bajo un sistema de guardias o turnos, con diferentes niveles de riesgo.”

Cabe recordar que de acuerdo a lo adelantado por Abel Ramos, las empresas deberán proveer al personal de la totalidad de los elementos y equipos necesarios para el desempeño de cada tarea. Como así también de ropa de Trabajo, guardarropas y Sanitarios, gozando además de los beneficios de contar con una ART, licencias anuales, licencias especiales, entre otros.

Las inspecciones se realizarán en Salta Capital y el interior de la provincia.