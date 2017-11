Gran Hermano España: investigan un supuesto caso de abuso sexual en la casa

La producción de Gran Hermano de España emitió un comunicado en el que aseguró que uno de sus participantes fue expulsado de la casa y se está investigando un supuesto caso de abuso sexual con su pareja dentro del reality.



Se trata de José María López, quien abandonó el certamen el sábado pasado por "una conducta intolerable". Carlota Prado, por su parte, también se retiró de las instalaciones por sugerencia de los psicólogos, pero el jueves podría regresar.



Los responsables de Gran Hermano –ciclo que se emite por la señal Telecinco de España– pusieron a disposición de la Justicia imágenes que podrían indicar una relación sexual no consentida entre dos de los concursantes, según informaron los diarios El Mundo y El Confidencial.



La producción entregó a los agentes imágenes que evidenciarían "una relación sexual no consentida entre un hombre y una mujer, ambos pareja", detalló la prensa local, que también detalla que la participante no hizo ninguna denuncia al respecto.



"Es muy extraño", señalan las fuentes –siempre según El Mundo–, que insisten en tomar con prudencia este caso: "Si hay acoso, hay que detener el programa inmediatamente e invitar a la persona acosada a que pueda denunciar cualquier agresión".



En el comunicado oficial que emitió la producción de Gran Hermano el último fin de semana a través de su cuenta de Twitter, aclararon que José María fue expulsado, mientras que Carlota salió de la casa por sugerencia de los psicólogos del reality pero que tiene las puertas abiertas en caso de que quiera regresar.



Comunicado oficial



La dirección de Gran Hermano ha decidido expulsar del programa a José María por lo que considera una conducta intolerable. Asimismo, ha considerado oportuno que Carlota deje la casa.



Puntualizar que el único expulsado es José María. En cuanto a Carlota, siguiendo las directrices del equipo de psicólogos, se le ha aconsejado que en estos momentos permanezca fuera de la casa. La puerta está abierta para ella, de manera que el jueves podría reincorporarse al concurso.