La confesión del asesino de Abril: "No quise matar, se me escapó el tiro"

José Echegaray, alias "Pepito", quedó detenido por el crimen de Abril Bogado, la nena de 12 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un intento de robo en la localidad platense de Ringuelet.



En un video se puede ver el momento en que confiesa ser el autor del crimen de la menor. “Se me escapó el tiro ahí en la ventana”, dice primero. “Mi nombre es José Eduardo Echegaray, se me escapó el tiro”, agrega después. “No quise matar a nadie, se me escapó”, se escucha luego.



Echegaray aparece con la cara tapada. Está esposado y en una camilla, instantes después de enfrentarse a los tiros con la policía y quedar detenido. De esa forma confesó ser el autor del crimen de la nena baleada durante un intento de entradera el domingo por la noche.



Abril volvía con su familia de una fiesta. Los delincuentes intentaron robarle el auto a un vecino, no pudieron y más tarde arremetieron contra la familia. Uno de los disparos impactó en la frente de la nena. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció poco después.



Echegaray, de 32 años, fue detenido a pocas cuadras del lugar de la tragedia, tras un enfrentamiento con la policía. Estaba acusado por tentativa de homicidio y robo. Y aunque tenía que cumplir condena hasta abril de 2018, la Justicia lo dejó libre bajo el beneficio de libertad asistida.



El Juzgado de Ejecución Penal N°2 fue el que le otorgó ese beneficio tras haber sido condenado el 7 de octubre de 2013 a ocho años de prisión por una tentativa de homicidio ocurrida el 20 de noviembre de 2009, un robo calificado por el uso de arma del 22 de julio de 2010 y un intento de robo del 6 de marzo de 2010.