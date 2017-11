Castración a violadores: La propuesta de Olmedo cosechó decenas de cometarios

El diputado nacional Alfredo Olmedo, ante la noticia de la nena de 13 años que denunció haber sido secuestrada y abusada en una camioneta, y que fuera dada a conocer hoy por InformateSalta, volvió a afirmar que es necesario dejar de ser tan livianos con los violadores y femicidas.

Enseguida aparecieron las repercusiones por su polémica propuesta de castrar a los violadores. Esto dijeron nuestros lectores.

Rita Romero Creo que es lo único sensato que ha dicho castración muerte o perpetua para toda la vida. Cuando los jueces van a entender que el violador no se cura va a salir y hacer lo mismo. entiendan que no se cura.

Flores Reynaldo Olmedo la gente se queja chivatea llora grita, etc...solo cuando lo viven en carne propia el dolor, sino no le importa nada, la sociedad no es unida, por eso siguen bancando los defensores de los ddhh para delincuentes, la justicia garantista, los gobiernos que tienen atado de manos a las fuerzas de seguridad, ya que la delincuencia de hoy ni siquiera a la autoridad respetan.



Andrea Soledad Marcial La Muerte. Hay q matarlos a estos HDP...

Xq si los castras igual hacen daño d una u otra manera, son enfermos de cabeza, basta d guardarlos en las carceles para q los mantengamos nosotros pagando los impustos, enciman viven d arriba ...HAY Q MATARLOS SRES....!!!

Ailin Edith Todos merecemos una oportunidad, en mi punto de vista, habría que castrar a los violadores.



Andrea Soledad Marcial De q oportunidad estas hablando nena...??acaso estos enfermos le dan oportunidad alguna a sus víctimas...?? Destruyen flias enteras, cuantos niños inocentes q ni siquiera empezaron a vivir su infancia. Mueren x desgarro xq no se les ocurrio otra cosa a su atacante q sacar su mierda y hacerle Daño....



Karly Ramírez Pena de muerte urgente!!! El que es enfermo psicópata no se recupera más y no sólo pueden hacer daño con su miembro si no con otras partes del cuerpo y/o elementos contundentes. Y sabes Que!? La nena no se recupera más de ese trauma y de esa situación 😡



Ceci Díaz Castillo Ailin Edith si te llegan a violar a tu hija vas a decir lo mismo? Oportunidad de que ? Un tiro en la cabeza y listo 👌



Ailin Edith Habría que estar en una situación similar para opinar, pero si fuera tu hijo quien viola, vos como madre lo sentenciarías a muerte?

Por supuesto que no estoy a favor, pero como dije hay que pasar para comentar. Saludos.



Shert Eli Villa Son enfermos patológicos, los violadores hay q matarlos xq no tienen cura. La castración hace q ellos busquen alternativas mucho mas crueles, x ese motivo hay q matarlos



Susana C de Nunes Con castrarlos no se remedia nada. Lo que les falla" es la cabeza! Lo harían con lo que tengan a su alcance. Son enfermos con una mente retorcida que disfrutan ante el dolor. No hay que tener piedad



Laura Arnedo leyes deben cambiar urgente. No puede ser que estén siempre a favor de los delincuentes. Encima van preso y nosotros le tenemos que pagar su estadía en la cárcel. Así como ellos no tienen piedad con las víctimas así las leyes no tienen que tener piedad con delincuentes. Hasta cuando vamos a soportar todo esto. Hasta los derechos humanos salen a favor de los delincuentes. Nunca a favor de las víctimas. Me cansé de estas leyes.



Karly Ramírez Tal cuál, uno está donde quiere estar! Y los que están presos deberían laburar ellos para ganarse un plato de comida, todavía en cima que son unas lacras y plagas de la sociedad hay que mantenerlos!!!? Nooo esto tiene que parar y cambiar las leyes de una sola vez



Ayelen Pereyra La castracion NO sirve !!!!!!! Ya q los violadores son enfermos d la cabeza,asi q aunq no tengan su aparato reproductor!!!!! Van a violar con otra cosa!!!!! Deberían d ver la forma d operarle la cabeza alguna glándula q anule lo sexual !!!!.



Cristian Sansó Es muy cierto y acertado tu comentario, solo les queda morir xq de esa enfermedad no se curan mas



Rosana Rebe Que castracion ni castracion PENA DE MUERTE LENTAAAAA HDMP y que ni aparescan los derechos humanos si no estan con las victimas Perdon por mi opinion pero estamos indignados y una impotencia total



Ana Mabel Cabezas Solo x un motivo te votaria!!! Olmedo..x el servicio militar y castracion o directo a pena de muerte para estos violadores hijos de puta!!!



Sonia Angelica Gonzalez En este pais jamas habra pena de muerte.

Entonces se debe hacer una carcel de maxima seguridad en la Antartida. Encerrarlos en una celda de 2x2. Sin sol. Luces prendidas las 24 horas. Dandoles de comer mierda. Hasta que se mueran.

Pero no aqui les damos un sueldo. Pileta. Comida y se los suelta rapidito Por eso llegara el dia que la gente hara justicia por mano propia.



Margarita Colazo Para un violador para mi es mejor la muerte porque si no puede violar porque lo castraron lo hace con cualquier cosa ya tiene la mente retorcida mejor la muerte.( despues de hacerle probar su propia medicina.)



Iturrieta Noelia Ay que matarlos¡¡¡ porque tener piedad ???

Acaso ellos la tienen ante un menor??? es gente enferma de la cabeza que no le importa el daño que causan . Esa es mi opinion

Nahuel Lopez En verdad creen que castrado el tipo se va a componer , mejor lo encerramos en una institución para que sea tratado con baños fríos , choques eléctricos , a la vieja escuela.



Mabel Blasco No es cuestión de venganza.Se trata de buscar solución para esos enfermos.O no se si lo son.



Nahuel Lopez Ya están perdidos no se componen más encima los que salen en libertad vuelven a hacer lo mismo , que solucion podemos encontrar a lo que no tiene cura



Graciela Alvarado Muy bien'!! No hay otra cosa mas' castrarlos! Eso tienen que hacer los jueces' antes de juicios' carcel se merma gastos y se acaba con estos lacras que perjudican y matan a tantos chicos



Liliana Amaya Las leyes de nuestro pais no sirven para nada siempre estan a favor de estos mal nacidos ...apoyo a Olmedo ojala muchos lo hagan y termine tanta delincuencia en nuestro pais



Jesus Rodríguez Justicia por mano propia cada delincuente y violadores que atrapemos ay que reventarlos sin piedad .A ser mas unidos y dejar la arrogancia a un lado , la policía y el gobierno no van hacer nada, y a cuidar mas a nuestros hijos\as .Si atrapan a los violadores de la nena a reventarlos de una



Normando Casimiro Comparto lo que dice Olmedo listo a la mierda el q cometan un delito q se cague



Natuu Morales No sirve de nada que lo castren..el violador tiene la mente sucia..con o sin miembro igual va a violar con lo que encuentree!!



Carito Cruz Es verdad la enfermedad está en la mente no en el miembro.



Raquel Plaza Es verdad.....directamente pena de muerte...!!



Natuu Morales Seria lo mejor pena de muerte..asi no tenemos que mantenerlos en la carcel..mientras las victimas sufren en vida..o algunas fallecen..y quien dice algo??

Nathy Chavéz Pena de muerte para violadores , asesinos , narcotraficantes y toda la porqueria que hay en la sociedad. Eso deberia de existir!!



Yani Viveros Buenisima idea. O pena de muerte. Extinguir a esos hdp



Marta Gonzalez Dupouy Me parece que tiene razon Olmedo estos tipos no se curan y arruinan vidas Basta



Anny Messina Creo q ni castarando a estos enfermos se curan . Y si quedan libres dudo q no se den maña para hacer sus perversidades de cualquier manera con tal de generarse el placer de ver sufrir a alguien. Esos tipos deben entrar y no salir más. Ni por casualidad.



Carlos Fernando En Estados Unidos da excelentes resultado



Luciana Maldonado Silla eléctrica directa que sacan con castrarlo sii lo mismo tiene manos.y la perversidad en la cabeza



Isabel Fernandez Por mas que cambie las leyes .si no hay educación todo va seguir igual y Olmedo pide castrar al violador ' debe saber que el volador no pasa por sus genitales sino del cerebro enfermo. Debe matarlo y ya



Norma Allarde Que bueno seria q se apruebe esa ley....pero mejor seria .. pena de muerte....muerto el perro se termino la rabia...



Javier Aguierre Inyección letal... chau nos vemos en el corso. Corta la bocha



Stella Bafundo Castrado igual va a ser violador! !!! Ya lo lleva en los genes! !!!! Va a buscar la forma de violar con cualquier cosa! !! Pum y se terminaron! !!!



Maria José Martini Gas queridos! Cámara de gas urgente, para el asesino de la niña de La Plata tb!



Romina Martinez Siiii. ..A todos los violadores que se les haga eso.vuelven a ser reincidentes! ! No se componen nuncaaa



María Del Carmen Ferreyra Ante un crimen de esa naturaleza no le sirve la castración x que la perversidad la tiene en su cabeza así que x lo tanto TENDRÍA que ser castigado de otra manera , desnudo caminando x el río Bermejo en enero más o menos ¡!!!!!!



Jorge Lizarraga Y a vos también tendrían que cortar las manos para que no puedas volver a pegar a una mujer para mi sos la peor miérda golpeador esclavista y no tenés palabra para pedir justicia sí vos mismo no cumplís con la ley



Pachy Deoly Claro q tiene q ser dura las leyes para estos monstruos, no tienen q salir nunca más!!



Sebastian Santos Rios Castrarlos jajaja con un tiro en la cabeza es mas barato por hdp... O pongan el nombre y los hagamos mierda gratis jaja



Granata Roja Quiroga Por fin Alguien que piensa en las victimas y que no pase nunca mas y mas quelos jueces piensen a quien liberan y las penas que dan



Thérèse Blanc El violador lo hace con lo que sea.....es degenerado desde la cuna....la solución un tiro en la nuca.

Leonor Escobar Rivera La castración no le quita lo violador al tipo x el contrario lo vuelve más violento con las víctimas la castración lo que evita es q el engendre para mi habría q matarlos en la cárcel lo mantenemos entre todos q más quieren comen gratis y todo lo demás



Adriana Mamani Q los maten de una vez, xq tenemos que mantener en la cárcel a un parásito, penas más duras



Lourdes Cardozo Bien olmedo de acuerdo con vos lo q decia tenes toda la razon



Nora Nievas Muy bien mano dura para los violadores q se aga justicia así se van ir terminando hay q apoyarlo por fin alguien q es sensato



Maria Del Mar Dominguez A los violadores hay que matarlos!!!! No se recuperan más!!!



Marcia Chávez Matarlo sería lo ideal . A todas las lacras que violan y matan.



Antoniano Santo Sabes lo q pasa q la justicia es la mas correcta x eso no apoyan a Olmedo . otro q a ellos les toquen algo no xq ahí te quieren matar te podrís en cana todo nosotros en esta sociedad no somos nada . yo creo q es la única manera q se termine todo esto y q nuestro hijos salgan y vuelvan tranquilos no solo los de ellos



Lourdes Caro Visich Totalmente de acuerdo..... mejor si es pena de muerte......