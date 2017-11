La Municipalidad de Salta terminó el 2016 con un superávit

La presentación del control de cuentas del ejercicio del 2016 de la municipalidad de Salta se cumplió el pasado lunes en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante. El mismo arrojó que 174 millones de pesos quedaron pendientes sin ejecutar.

“El Tribunal de Cuentas cumplió con exponer cuál es el análisis que se hizo de la cuenta general del ejercicio 2016 donde los puntos más salientes es que se registró un superávit entre lo que ingresó a la Municipalidad y lo que se gastó” indicó el concejal Gustavo Serralta a InformateSalta.

Ante la situación, Serralta evaluó que esto no necesariamente es algo positivo. “Si tenías previsto que te ingresen recursos, previsto en qué gastarlo y no has llegado a gastarlos, algo pasó, o no se ha sido eficiente o no han sido ejecutivos al momento del gasto” agregó el edil por el PJ.







El Tribunal de Cuentas justificó la situación diciendo que la intendencia era nueva con funcionarios nuevos. Serralta dijo que les manifestaron que muchos no conocían los procedimientos, hasta que se han puesto “duchos” recién se pusieron a hacer las contrataciones.

Para el concejal, el área que no habría podido ejecutar todo sus fondos sería Obras Públicas. “Nos manifestaron que celebraron muchos convenios, pero que se dieron durante el último trimestre por eso no se pudo llevar adelante las contrataciones respectivas, entonces ahí quedo sin usar la plata para este año”.

Al margen de esta situación, el vicepresidente de la comisión de Hacienda indicó que algo a tener en cuenta por la Municipalidad, será homogeneizar los sistemas contables que utilizan en las distintas áreas. “La mayoría de las áreas del ejecutivo municipal se manejan con un sistema y en el Tribunal de Cuentas y en otras áreas se manejan con otro, por eso se debieron hacer planillas complementarias en Excel” explicó.