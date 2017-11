La electa edil trans negó denuncias por haber realizado prácticas abortivas

Tiempo atrás, InformateSalta daba a conocer que Yessica Yudith Yulán, transexual de 45 años, había sido elegida en los comicios del 22 de octubre como concejal de Apolinario Saravia, resaltando sus afirmaciones de querer trabajar por mejorar la vida de la gente en esa localidad.

No obstante, en el año 2012 Yulán había sido detenida, acusada de realizar prácticas abortivas en una clínica clandestina, lugar donde también se señalaba, recetaba drogas abortivas a embarazadas, adolescentes y señoras. Estas noticias cobraron nuevamente relevancia cuando saltó al primer plano tras haber sido electa en las pasadas elecciones.

InformateSalta logró dialogar con la edil electa, quien desmintió desde el primer momento que haya realizado prácticas abortivas en su vida, pero si recordando que fue llevada detenida por una investigación por tal asunto. “A mí nadie me denunció pero vino la policía, me llevaron por una investigación, me tuvieron detenida y me dieron libertad a los tres días; no se me procesó, no se me hizo juicio ni fui a la cárcel, la justicia demostró que soy inocente”, espetó.

Del mismo modo, criticó lo difundido tiempo atrás por la prensa, sobre el hecho por la cual se la relacionó. “La información dice que tenía clínicas clandestinas; yo voy a tomar cartas y denunciar a los medios, porque me van a tener que comprobar” lo que se contó sobre ella.

Explicación

Yulán aseveró a InformateSalta que todo lo ocurrido son “maniobras políticas”, dada una pelea que habría mantenido en su momento con el actual intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, quien desearía que no asuma su banca, como que habría entorpecido su participación en las elecciones: “Yo tuve un problema grave con Moisés, yo era dirigente de él y no me cabe la duda que él fue artífice de esta situación”.

En cuanto a lo ocurrido en el 2012, recordó lo que habría vivido: según sus palabras, una policía llegó a su hogar donde trabaja como parapsicóloga tirando las cartas, allí la oficial “me dice ‘¿me podés poner este inyectable?’, luego le suena el teléfono, cuando suena dice “ya está todo listo, en un ratito me desocupo y voy”; al rato llegó la Brigada con una orden de allanamiento, me desvalijaron la casa, se llevaron pastillas de hormonas y anticonceptivos, se llevaron tijeras y algodón que tenía en mi domicilio como toda persona”.

Rechazo a lo difundido

Finalmente, Yulán lamentó que se la haya involucrado en un tema como es el de prácticas abortivas clandestinas, remarcando su inocencia. “Yo tengo una hija y la tengo con toda la ley, hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que, si yo hubiera sido culpable de algo, lo primero que me hubieran sacado es mi criatura, porque yo soy trans, ahora estaría en la cárcel”, consideró.

Por otra parte, subrayó que “nunca se me hizo juicio ni estuve en la cárcel, a mí no me denunciaron, me detuvieron por investigación; en estas últimas elecciones, de 10 consultas que tuve, 9 fueron por abortos, me mandaban chicas para provocarme; yo digo la verdad y la gente me votó sabiendo de las denuncias: yo siempre he salido al frente a decir la verdad, al único que le tengo miedo es a Dios”.