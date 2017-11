Nanni, el único legislador de Cambiemos que votó en el Congreso contra el impuesto al vino

El diputado nacional Miguel Nanni votó ayer en sesión a favor de que se tratara la eliminación de impuesto al vino. Fue el único legislador del bloque Cambiemos que se mostró a favor de la iniciativa aseguró: “Antes de ser de Cambiemos o radical soy salteño. Sobre mí no hay obediencia debida”.

Luego de que la iniciativa no contara con la mayoría, Nanni manifestó: “El bloque se pronunció en contra de que se trate el proyecto, sin embargo me abrí en este tema no de acuerdo a los intereses del bloque Cambiemos si no de los productores salteños”.

En este sentido el legislador agregó que se encuentran a la espera de reuniones con el ministro de Economía Nicolás Dujovne para explicarle el impacto negativo de esta medida.