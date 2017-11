Antonela está embarazada y Lio piensa en otro hijo: no se achica

Enfocado en los próximos partidos que disputará con la camiseta argentina en Rusia, Lionel Messi (30) se tomó unos minutos para atender a la prensa ¡y habló de todo!



Sí, el crack no sólo opinó de fútbol, también hizo confesiones familiares: se refirió a la dulce espera de Antonela Roccuzzo (29), quien está cursando el quinto mes de embarazo, y adelantó que con su mujer no colgarán los botines ante la próxima llegada de su tercer varoncito (Lio y Antonela ya son padres de Thiago (5) y Mateo (2).



"Se viene un mini Messi, ¿cerraron la fábrica o no? ¿Tienen nombre ya?", le preguntó Martín Arévalo, periodista de TyC Sports. Y Messi sorprendió con picardía: "Nombre todavía no tenemos... Ahora esperemos a que llegue este, que todavía faltan un par de meses, y después se verá. Pero, seguramente, iremos en búsqueda de la nena. Esperemos que llegue la nena en el cuarto (intento)".



Feliz con su rol paternal, el futbolista reveló que le trasladó un "toc" a su hijo mayor: "Yo soy ordenado por demás y trato de que los nenes sean igual. Thiago es como yo, bastante ordenado, pero el otro (Mateo) es un desastre", contó Lionel.