La Argentina en los tiempos de la “cheta” de Nordelta

En nuestro país, es fácil que los medios queden a merced del divagar de una sociedad que parece no tener paz, y ese vacío existencial queda contenido en los incontables compartimentos estancos en los que pretende ubicar todo lo que existe incluyendo esos otros que proliferan a su lado. Ese afán desenfrenado por encerrar en celdas semánticas, en las que no habría lugar para intersticios, para grises o los naturales matices inherentes a todo ser humano desde la complejidad que supone. En solo cinco minutos de monólogo, la mujer de Nordelta, su nombre pasó a ser inicialmente accesorio en esta historia, trazó un crudo perfil, ya no de la/s clase/s alta/s argentina/s de manera autorreferencial, como muchos osaron señalar, sino del argentino promedio de esta época.

El mensaje que circuló como alma que lleva al diablo por las redes sociales, y del que ningún diario desinteresado del rating que significa por estos días su sola mención dejaría pasar, iba dirigido a una tal Michelle, una chica “divina” que merece escuchar sus opiniones. En lo que se suponía una conversación privada, quien luego supimos era cirujana con supuestos procesamientos por mala praxis, manifestaba su ira por el vecindario de su nuevo piso en Nordelta, un barrio cerrado de Buenos Aires con vista al río y amarras propias, al parecer poco afecto a mantener las formas que la compradora consideró dignas del entorno.



Los estereotipos “cheto” y “popu”, y sus nuevos adeptos, resurgieron como aves rapaces para comerle los ojos a Cinthia Dhers, tras criticar lo que en el imaginario del momento parece definir a las clases medias- bajas argentinas: el mate, la reposera, la multitudinaria playa marplatense y el perro pululando junto a sus dueños en un clima de jolgorio.



Extraña traspolación, sobre todo teniendo en cuenta que la definición que antaño se daba de cheta, allá por los ´90 luego de que cayera en desuso el ochentoso “concheta”, (quizá por economía discursiva a la hora de insultar y asestar un tiro de gracia al adversario); refería a las chicas de clase media que pretendían ser de una posición económica y social elevada, haciendo lo imposible por estar a la moda, y hasta algunos diccionarios lunfardos arriesgan aclarar que hablan de determinada forma (generalmente con voz algo nasal y en forma despectiva y altiva). Raros virajes de la construcción social del sujeto, lo que otrora podía considerarse “popu” tarde o temprano se convierte en “cheto” y viceversa, en un oscilar amnésico que echa por tierra cualquier intento definitivo de tipificación de los usos y costumbres en uno u otro lado de la grieta.



Los ejemplos abundan, también las justificaciones para no traerlos a colación cuando de lo que se trata es de ridiculizar al otro, tirar la primera piedra, mirar la vara en el ojo ajeno sin ver aquella que nos enceguece.







La mujer adquirió una fama no deseada entre memes y convocatorias a mateadas colectivas, manifestaciones del sector yerbatero, periodistas que pasaron a su lista negra a un ministro por ser supuestamente amigo de la misma. Poco serio, quizá, insensato e irrazonable seguro. En la Argentina de Justina, que pide desde el llanto silenciado por las máquinas que la mantienen con esperanza, la compasión de sus compatriotas; la muerte de Abril en manos de la desidia de un garantismo mal entendido, y la grandeza imponderable de sus padres por donar sus órganos para ganarle a la vacuidad; en la Argentina de un portavalor que salió a trabajar, a hacer Patria como decían nuestros abuelos, y nunca volverá por un delincuente que cree desde el momento cero tener el poder de decisión sobre la vida o muerte de un ser humano.



En la Argentina de tantos seres anónimos que ven truncadas sus vidas y sueños por la violencia de un país que se ahoga en su incapacidad de leer la realidad, de mirarse el ombligo para algo más que endiosarse y sacarse las pelusas….en esa Argentina de diferencias que no son sociales por ser económicas sino políticamente usurpadas y garantizadas por años de clientelismo y adoctrinamiento sádico, un mensaje ocupa la atención, el tiempo, las primeras planas.

La Argentina del disvalor

Solo en Argentina podríamos pensar que la noticia más leída de todos los diarios, (los que estarían según cierto grupo “intelectual” de uno y otro lado de la grieta, o del capitalismo quizá), el trending topic, los memes más virales, serían los referidos a las quejas de una mujer contra las actitudes “grasas” de sus vecinos en una exclusiva urbanización de las afueras de Buenos Aires. No debería divertirnos leer lo que leemos al respecto, tanto como escuchar el audio. Pues no logramos despegarnos de ese campo de batalla discursivo que tanto daño nos hace como país y sociedad. Ese que algunos pocos crearon con la premisa del “divide y reinaras” y cuyos beneficios no dejan de llenar las arcas enterradas a nuestra derecha e izquierda, aunque claro está fuera de la línea de fuego, de la visibilidad que un análisis crítico profundo podría generar poniendo fin a una contienda sinsentido, sin Dios ni Patria, que nos dejó en ruinas como sociedad, esa que costará generaciones reconstruir.

Caqueros, pijos, gomelos, sifrinos, fresas, pipis, pelucones, jevitos, yeyés, Preppies o Valley Girls, de norte a sur del continente surgen palabras caricaturescas que marcan una ilusoria línea que habla más de las aspiraciones incumplidas de una época, de resentimientos y miedos, terror a lo otro, pero sobre todo a ser diferente, casi en un eterno deseo adolescente de pertenencia y aceptación sectaria. Mientras se multiplican los grupos, cuasi gremiales, de sectores que se juntan para darle una respuesta “políticamente correcta” a esta mujer que encontró la fama allí donde menos esperaba, se nos muere el futuro, se enceguece por falta de educación y espíritu crítico, languidece por hambre de coraje para decir basta, pensar, y elegir por qué vale la pena luchar.

Por Lic. María Florencia Barcos - Para InformateSalta