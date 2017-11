Cuerpo perfecto y bikini a los 61: su secreto para conseguirlo

Esta mujer es un claro ejemplo de que con una buena alimentación y estilo de vida, el cuerpo perfecto a los 61 años de edad aún es posible. La campaña fotográfica pretende difundir el concepto de que los trajes de baños no tiene porque ser sexistas ni distinguir edades



Las fotografías que se encuentran a continuación son una recopilación de una colaboración con la tienda online The Dreslyn y la tienda de ropa interior Land of Women.



De acuerdo con la fundadora de The Dreslyn, quería una publicidad de trajes de baños con otra perspectiva, y con esto demostrar que también las mujeres mayores pueden ser modelos y realizar este tipo de publicidad.



Ella asegura que su secreto consiste en utilizar aceite de colza en el pelo cada noche y en la piel utiliza una combinación de aceite de oliva y azúcar, además de consumir pescado y carne ecológica.



Mirá las fotos: