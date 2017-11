Pasión, violencia y robo: el trasfondo del faltante de dinero en el Foro de Mujeres

El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades se convirtió en el escenario de denuncias cruzadas tras un faltante de dinero correspondiente a una importante donación en dólares. Luego de que su presidenta Irene Cari pida una rendición de cuentas a la abogada feminista y asesora jurídica de la asociación Mónica Menini, InformateSalta accedió a denuncias que develan una relación amorosa violenta entre ambas.

“Vengo a denunciar a la señora Mónica Elizabeth Menini, porque durante nuestra relación al principio todo parecía de conquista, yo quería vivir ese amor que por mi militancia logré entender, aceptar y querer vivir”, expresó Cari ante autoridades de la OVIF (Oficina de Violencia Familiar).

En su relato pidió que la justicia intervenga y dicte medidas para que Menini no se le acerque. “Esa relación se fue tornando violenta, me sentía acosada como mujer”, denunció asegurando sufrir maltratos, “me denigra, me humilla, me quita tareas en la organización, me invisibiliza, subestima mi trabajo. Me agrede aprovechándose de mi enamoramiento hacia ella”, sostuvo.

La denuncia fue radicada a principios de octubre y pocos días después visitó la comisaría de Limache para dar a conocer el faltante de elementos en el Foro y una amenaza de escrache durante una de las actividades que realizan, en este caso vinculada a la trata de personas en la UNSa.

“Del 20 al 26 de septiembre hubo una intención de escrache mediático para impedir que se realice un taller de trata de personas a través de llamadas anónimas”, expresó. También alertó sobre el “robo de dos celulares que estaban en un cajón de su oficina. También desapareció una agenda y me la devolvieron sin cuatro hojas con información importante. Dinero de mi cartera. Una notebook de Conectar Igualdad donde se guardaba información de las víctimas”, aseguró.

La situación generó en que abandone las oficinas donde funcionaba el Foro, dejando únicamente los elementos de propiedad de Menini, y trasladando la sede a su domicilio particular en Bº Limache. Hasta el momento ambas se enviaron cartas documento, pero no se conoce cuál fue el destino de la donación recibida.