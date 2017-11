El “Santo” busca ganar para dejar atrás una semana complicada

Luego de más de un mes sin ganar por el torneo Federal A y luego de que varios jugadores incurrieran en actos de indisciplina, el "Santo" intentará buscar un triunfo que le de aire cuando enfrente hoy, a partir de las 17 horas, a Sportivo Patria de Formosa.

El conjunto antoniano, según indicó Diario El Tribuno, no gana desde el 9 de octubre pasado, cuando venció a Guaraní Antonio Franco por la quinta fecha en Misiones. Tras aquella victoria, el santo acumuló seis partidos sin conocer la victoria, acumulando 3 empates y 3 derrotas, las que sufrió en cadena frente a Chaco For Ever, Crucero del Norte y Sarmiento de Resistencia, dos de ellas en condición de local en el estadio Martearena.

Esta parábola descendente tras un aceptable comienzo le valió a Juventud pasar de estar cómodo en la tabla y en los primeros lugares, a quedar relegado en el sexto lugar con 13 unidades, con apenas cuatro equipos por debajo, fuera de la zona de clasificación y a tres puntos del cuarto, Gimnasia (16).

En este contexto y plagado de obligaciones y presiones, el santo visitará a uno de los equipos con mayor irregularidad de la competencia, Sportivo Patria, que viene de recibir un cachetazo en Salta ante el albo y que es dirigido técnicamente por Ariel Medina, quien asumió el cargo tras la salida de Julio César Toresani.

En Juventud regresará César More al equipo titular en reemplazo de Juan Pablo Antunes.