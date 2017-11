Escándalo en los Martín Fierro de Radio: Diego Leuco se quiso agarrar a trompadas (video)

Un colega insultó a su padre mientras estaba dando su discurso, él no lo soportó y tuvo una fuerte reacción.

Era una gala tranquila en los Martín Fierro de Radio. Pero cerca de la medianoche comenzó a ponerse caliente. Primero fue el discurso de Fernando Bravo, luego el efervescente descargo de Alfredo Leuco contra el pésimo momento que viven las radios argentinas y, sobre el final de sus palabras, el escándalo de la noche.



Concretamente, Diego Leuco se quiso agarrar a trompadas con un colega. Si bien primero trascendió que habría sido con un integrante del ciclo Guetap, de Reynaldo Sietecase, el periodista lo desmintió aclarando que tiene dos productoras. Luego, las versiones apuntaron hacia un productor de Víctor Hugo Morales que estaba en una mesa contigua.



Leuco se enfureció cuando escuchó que éste estaba criticando a su papá, quien le había tirado un "palo" a su par de Vorterix (sin nombrarlo) durante su discurso.



El joven periodista se paró, enfiló hacia la mesa desde donde venían las críticas y estuvo a punto de agarrarse a piñas. Lo frenaron a tiempo sus compañeros, quienes lo hicieron entrar en razón y lograron calmarlo en unos minutos.



"Fue una pavada. Se vio peor de lo que fue", aseguró el panelista de El Diario de Mariana (El Trece, a las 14,30). Y agregó: "Estaba viendo lo que hablaba mi viejo, de una mesa gritaron, me di vuelta porque a nadie le gusta que puteen a su viejo. Cuando estaba por ir a encarar me agarraron mis amigos".



Por último, el hijo de Alfredo remarcó que no llegó "a ver quién era" pero que está a favor de la diversidad de voces en la radio.