Sampaoli cambió todo el equipo pensando en Nigeria

El entrenador del seleccionado hizo 11 cambios en el entrenamiento de hoy. Messi, quien no jugará el segundo partido, ya está en Barcelona.

El seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, ensayó hoy con un equipo alternativo para el amistoso del martes con Nigeria en Krasnodar, sin el astro Lionel Messi pero con la confianza que dejó el triunfo ante Rusia en el primer partido preparatorio rumbo al Mundial 2018 de fútbol.

Messi viajó el sábado de regreso a Barcelona tras la victoria por 1-0 ante Rusia, con gol sobre el final de Sergio Agüero, después de que el técnico decidiera darle descanso.

Los titulares que jugaron el sábado realizaron hoy trabajos regenerativos. Sampaoli aprovechó en tanto para ensayar un once con fuerte impronta de Boca Juniors, con Cristian Pavón y Darío Benedetto, y otros tres ex "xeneizes": Ever Banega (Sevilla), Leandro Paredes (Zenit) y Diego Perotti (Roma).

Formó en la práctica realizada en un campo auxiliar del Spartak Moscú con Agustín Marchesín en el arco; Emanuel Mammana, Federico Fazio, Emiliano Insúa; Banega, Paredes; Alejandro Gómez, Paulo Dybala; Pavón, Benedetto y Perotti.

Argentina se medirá el martes ante Nigeria en la ciudad de Krasnodar, en el último partido preparatorio del año. En marzo de 2018 aspira a enfrentarse con dos rivales de peso, Italia y España, que pondrían a prueba cómo llega la "albiceleste" al Mundial de Rusia