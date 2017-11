Sin maquillaje, con estrías o celulitis: las famosas al natural

Maquilladas, bien vestidas y como recién salidas de la peluquería. Así es como se acostrumbra ver a las famosas, impolutas, perfectas, como si vivieran constantemente en una tapa de revista. Sin embargo, aunque los tratamientos, el bisturí y el Photoshop ayudan a mantener esa imagen idealizada, ellas no dejan de ser mujeres normales, con virtudes y defectos.



Rompiendo los esquemas de los cánones de belleza establecidos, muchas actrices y modelos se animaron a mostrarse tal cual son, muchas veces sabiendo que podrían enfrentarse a las críticas de sus seguidores y otras veces, para hacerles frente.



Así es como se fotografiaron sin maquillaje, mostrando manchas en la piel, pecas o granos o sin Phooshop, dejando ver estrías o celulitis.



Una de las últimas en mostrarse "al natural", fue Eugenia La China Suárez, que publicó una foto de su pancita de seis meses, sin Photoshop y las seguidoras la criticaron por las estrías. Poco le importó a la actriz, que respondió muy segura: "Tengo estrías desde los 15, pero no me molestan".



En algún momento también había mostrado, muy divertida, sus pecas, algo que a muchas mujeres no les gusta.



Algo paracido había hecho el año pasado la cantante Alicia Keys, que posteó una foto de sus glúteos con estrías y revolucionó las redes: "¡Amo esto! Me inspiran las personas que aman con valentía cada parte de sí mismos. ¡Es absolutamente precioso!", había escrito acompañando a la imagen, al sumarse a la campaña #NoMakeUp (sin maquillaje), que tenía por objetivo concientizar a las mujeres para que perdieran sus miedos y se animaran a mostrarse como son.



En el mismo sentido, otras modelos y actrices no tuvieron problema en mostrar su celulitis y en algunos casos hasta se rieron, haciendo un llamado a la reflexión.



"Hablemos un poquito de la celulitis. La voy a mostrar… esto es un ser humano normal. La tele te muestra la mina perfecta, sin celulitis. Esa piel suave, un durazno, vas al baño y ves ¡una mandarina de ogete! No vengas hacia mí mostrando tu durazno, yo prefiero mi mandarina mi amor", había dicho, divertida, la instagramer Belu Lucius en un video, con el particular humor que la caracteriza.



Ivana Nadal es dueña de un lomazo, sin embargo, tiene los mismos problemas que todas las mujeres: "Me despido de Pinamar mostrándome como soy. ¿Celulitis? Sí. Y mucho esfuerzo para tratar de eliminarla. Paciencia, trabajo y constancia. Banquémonos como somos, y respetemos si queremos que nos respeten", escribió la modelo y conductora en las redes con una foto en la que mostraba sus piernas y cola con una malla enteriza negra.



Debajo de sus tatuajes, Cande Tinelli también tiene celulitis, parte de la belleza natural que "nos hace más lindas", según ella misma dijo, con una foto sin prejuicios ni temor a las críticas.



Hace un tiempo Andrea Estevez hizo una producción para Teleshow desde las playas de Miami y sin retoques. Con una espectacular figura, pero tal vez no la de años atrás, la actriz posó para la cámara y los comentarios de los lectores no se hicieron esperar.



"Las mujeres que trabajamos en la televisión, representamos mujeres ficticias, que no son las que están del otro lado mirando el programa. Hay que tener cuidado con esto. La mujer perfecta lo es por cómo es. Yo me doy el gusto de comer lo que quiero comer, y si tengo un rollito de mas… ¿quién no los tiene?", dijo Andrea luego de la repercusión por sus fotos naturales.



Juana Viale también fue criticada alguna vez por no responder a ciertos estereotipos de belleza. A la nieta de Mirtha le llegaron varios comentarios negativos por no tener pechos. Claro que a ella le importó poco y nada lo que le dijeron y fiel a su estilo irónico, respondió con una foto: "Sin tetas, llena de vida y dos lunares".



Hace un tiempo Carla Peterson también se mostró sin trucos en las redes sociales y aunque no se le vieron estrías, celulitis, ni kilitos de más, le mandó un mensaje a las mujeres: "Inmortalizo este momento del cuerpo, pensemos que es el mejor. A veces no nos damos cuenta y nos exigimos demasiado, pero somos mujeres y somos divinas".



Aunque no mostró foto, mientras estaba embarazada de su segundo hijo, Baltazar, Paula Chaves escribió: "Es el mejor estado del mundo… Una esta haciendo una persona adentro. Con todo lo que eso implica, cambio corporal, retención de líquidos, taquicardias, cuesta dormir… Pero sin duda es el acto de amor y el milagro mas lindo de la vida… Me siento plena, entregué mi cuerpo para hacer un bebé sano, fuerte. Todo muta, cambia, pero luego vuelve a su lugar con esfuerzo y amor. Pueden quedar marcas, pero son sellos de amor que dejan nuestros hijos en el cuerpo. Hay que disfrutar y dejar de lado un poco lo estético, no a todas les atraviesa de la misma manera un embarazo. No todos los cuerpos reaccionan igual".



