Emanuel Sierra será el próximo subsecretario de Deportes de la Capital

Aires de cambio soplan no sólo en la Provincia sino también en el Municipio. A partir de diciembre se renovarán las bancas de ambas Cámara y el Concejo Deliberante, algunos jugadores dejarán la cancha o simplemente cambiarán de equipo. Este es el caso de Emanuel Sierra, quien pasará de ser diputado provincial por Metán a subecretario de Deporte de la capital salteña.

Tras perder la interna en las PASO y haber brindado su apoyo al frente oficialista, Sierra optó por acompañar a Gustavo Sáenz en su proyección a gobernador. “Desde mi rol como diputado pude observar el desenvolvimiento y me pareció interesante el accionar de Gustavo Sáenz como intendente. Tengo muchas expectativas por desempeñar una tarea en su gabinete, acompañar a su gestión en proyecto a futuro”, dijo el bici diputado en InformateSalta.

Sierra se manifestó convencido de que Sáenz será la persona que conduzca la Provincia de acá a dos años. “La secretaría de Deportes es un lugar que yo mismo le pedí al intendente, considero que tenemos que modificar la visión y el concepto del deporte y la actividad física”, dijo en relación a su futuro cargo en el área.

“La gestión va a estar muy orientada a la integración social, haciendo hincapié en el concepto del deporte social, manteniendo y respetando el deporte profesional y federado. Hace mucho vengo observando los problemas en la sociedad y los jóvenes, el deporte es una herramienta fundamental de contención, de integración y para trabajar en aspectos que tienen que ver con la autoestima de los jóvenes, problemáticas como las adicciones, ansiedades, depresiones, adicciones, provocado por la falta de trabajo y de oportunidades”, adelantó Sierra.

El futuro subsecretario de Deportes se manifestó preocupado por el nivel de consumo de estupefacientes. “La marihuana está en todos los barrios, hay que brindar más contención en los jóvenes”.

Sobre su participación en las elecciones legislativas y su apoyo al frente de Urtubey, Sierra señaló: “Si bien siempre fui justicialista, mi compromiso con la política vino del acompañamiento de los metanences. Mi apoyo al gobernador Urtubey tuvo que ver con acompañé sus proyectos orientados a la descentralización provincial. Participé en las internas, hice una gran elección pero no pude ganar. Acompañé al frente hasta el último, pero bueno, considero que luego de las elecciones se abren caminos distintos. Al no estar sujeto a ningún cargo ejecutivo decidí optar y apostar a un proyecto macro. Me interesa estar cerca de quien va a ser el próximo gobernador”.