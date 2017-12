Balance del 2017: “La Balcarce está enferma, hay que curarla”

A prácticamente un mes del cierre definitivo de los boliches del Paseo Balcarce, José Pascutto, empresario bolichero, en diálogo con InformateSalta, consideró una pena que el corredor más famoso de Salta a nivel mundial prácticamente esté abandonado y aseguró que “no hay buenas perspectivas a nivel recreativo, solamente a nivel gastronómico”.

En ese sentido, manifestó que la situación es inestable y se mostró preocupado por los altos alquileres y la suba de los impuestos. “Para la gastronomía en sí son elevadísimos, encima semana de por medio no hay luz. Se abren negocios y se cierran, yo en marzo cerré mi negocio, volví a abrir otro en octubre y lo acabo de cerrar la semana pasada”, dijo.

El empresario expresó que la Balcarce está enferma y que hay que curarla. “Si van a sacar los boliches que los saquen y sino que se readapten a la nueva normativa, que no es muy complicado, está bárbaro que saquen los megaboliches, pero que no afecte el 100% del funcionamiento de ese corredor, hay grandes inversiones hechas que al final de cuentas se terminan perdiendo”, afirmó.

Además señaló que no tienen otro espacio para trasladar el polo bolichero, ya que la zona sur ya está ocupada. “No nos ofrecieron nada, no tenemos un espacio para trasladarnos y no le encuentro mucho sentido seguir abriendo peñas si las que están ahora no están funcionando”, sostuvo.

En la oportunidad, criticó la ordenanza que establece que los locales de la Balcarce tienen que cerrar a las 4 AM y marcó los riesgos de la medida. “Si alguien va a bailar a la Balcarce y le cierran a las 4, se va a ir a otro boliche, y en el apuro de llegar pueden empezar a pasar accidentes y un montón de cosas”, indicó.

Por último, insistió que es una pena muy grande que un paseo conocido a nivel mundial esté abandonado. “No creo que desaparezca pero si va a desaparecer el comentario a nivel mundial, a nivel turístico del paseo Balcarce”, finalizó.