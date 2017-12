A los 30, Noelia Pompa está de novia por primera vez

"¡Ahora no me quiero volver!", gritó Noelia Pompa (30) en una de las notas donde más felices se la escuchó. Instalada en España, donde protagoniza la exitosa y provocadora obra The Hole Zero, la bailarina se encontró con el éxito... ¡y con el amor!



Un poco tímida por la pregunta sobre su estado civil actual, Noelia se confesó. "Estoy de novia hace un tiempo y cuando me volví unos meses a Argentina, la verdad es que pensé que no iba a pasar más nada o no sabía lo que el tiempo iba a querer. Y ahora, al volver, estamos juntos así que viendo qué pasa y disfrutándolo mucho", contó desde la Madre Patria, en comunicación telefónica con Confrontados.



"Él no tiene nada que ver con el medio, no tiene ni idea de toda la exposición y todas las cosas que viví allá (por Argentina) y que acá es un poco distinta la vida para mí. Estoy descubriéndome en esa faceta del amor", agregó quien hasta no hace mucho confesaba que nunca estuvo de novia.



Por último, la bicampeona del Bailando (ganó el certamen junto a Hernán Piquín en 2011 y 2012) aclaró que todavía no quiere compartir techo con su novio, pero reconoció que está entre los muchos planes que tiene con él: "Todavía no me animo a la convivencia, pero vamos por ahí. Él es cocinero. Es un bombonazo. Estoy muy contenta y la verdad es que tengo muchas ganas de volver y que él venga conmigo a conocer Argentina".



