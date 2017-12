Grave: el 66% de las mujeres que denunció violencia doméstica sufrió agresión física

Ámbito Financiero/ En este período acudieron a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 4.807 personas afectadas por hechos de violencia familiar, de las cuales 3.176 (66%) manifestó sufrir episodios de agresión física, informó la dependencia judicial a través de una gacetilla. Dentro de este último grupo, 1.517 personas (48%) aceptaron ser examinadas por el equipo médico de la Oficina. Las mujeres de entre 22 y 39 años fueron las más afectadas, en tanto 12% de estos casos correspondió a varones de esas edades.



En la OVD se registran como casos de violencia física, no sólo los que requieren la constatación de lesiones en el momento, si no también los episodios relatados durante la entrevista que no siempre dejan secuelas físicas, como empujones, tirones de cabello, zamarreos, puntapiés, pellizcos, amagos o intentos de estrangulamiento, entre otros.



En este marco, los médicos de la OVD constataron que de las personas que sufrieron lesiones físicas, la mayoría tuvo signos en brazos, antebrazos y manos, seguidos por marcas en el rostro, muslos, piernas y pies, y en menor medida en el tórax y el cuero cabelludo, entre otras partes del cuerpo.



La suma de estos datos supera el 100%porque una persona puede presentar más de una lesión, precisa el informe. Casi la totalidad de las personas presentó lesiones provocadas por un golpe dado con la mano o con un objeto duro; también se registraron contusiones y lesiones cortantes, quemaduras con agua caliente, cigarrillos, soplete, alcohol. Las menos frecuentes fueron las lesiones punzantes por agresión con navaja, tijera y apuñalamiento cortante. Los informes médicos consignaron posibles secuelas, como cicatrices, fracturas, marcas en la piel, entre otras, en el 39% de las personas evaluadas.



En tanto, los últimos datos de la violencia extrema como el femicidio, que se conocieron el mes pasado, confirmaron que en la Argentina una mujer fue asesinada cada 30 horas entre enero y octubre de 2017. Ese dato surgió de un relevamiento realizado por distintas organizaciones que trabajan en la temática, que llegaron a constatar 245 casos registrados, según la Asociación Civil La Casa del Encuentro.



Por su parte, la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), que relevó medios gráficos y digitales entre enero y el 17 de noviembre, indicó que encontraron 254 casos de femicidios, de los cuales en el 18% se había realizado una denuncia previa, y en 12% había una medida de restricción, es decir que en 30% se podría haber evitado la muerte.