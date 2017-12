Mauricio Macri y Juliana Awada visitaron el comedor comunitario "Los Piletones"

Macri y su esposa celebraron un desayuno junto a los trabajadores y a los comensales que acuden diariamente al centro comunitario. Después, mantuvieron una charla con Margarita Barrientos y se retiraron sin dar declaraciones.

"No hablamos mucho de política. Hablamos mucho de la familia, de los hijos, de los nietos. Fue una charla más familiera que otra cosa", aseguró Barrientos ante la prensa.

Barrientos dijo: "Todos vivimos momentos difíciles, no es sólo de ahora. He aprendido tantas cosas de los distintos gobiernos. Pero uno siempre tiene que fortalecerse a uno mismo para poder salir. Si yo no tengo trabajo, me ingenio para tenerlo. Eso es importante, que la gente no viva de los planes, que viva de su trabajo. Creo que los planes no deberían existir, lo que debería existir es un trabajo digno para que la gente elija lo que quiera comer y no que yo elija por ellos"

Barrientos fundó en 1996 el comedor "Los Piletones" en el barrio de Villa Soldati, donde brinda alimentación diariamente a personas en situación de vulnerabilidad social y da contención a niños y adultos mayores. Cuenta con un plan de apoyo escolar, una biblioteca con aproximadamente 1500 ejemplares de nivel primario, secundario y universitario, una farmacia comunitaria, una guardería y un centro de salud que atiende a 1500 personas por mes.