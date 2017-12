Suben ventas navideñas: regalos de último momento y a un promedio de $ 660 por compra

Ámbito Financiero/ Las compras comenzaron "mucho más tarde" este año y los últimos dos días definieron la tendencia en alza; el ticket promedio fue de $ 660, equivalente a una suba de 24,5% en la medición interanual a precios constantes, indicó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). en un comunicado.



El relevamiento fue realizado entre el 22 y 24 de diciembre en 1.800 locales pequeños y medianos y, "otra vez, el comercio ilegal le restó clientes al mercado formal", subrayó la CAME.



"Fue una Navidad poco habitual para el comercio porque las compras comenzaron mucho más tarde que otras veces: lo que finalmente terminó definiendo la tendencia positiva fueron las ventas a última hora del sábado y media tarde del domingo", explicó la organización a cargo de Fabián Tarrío.



Los minoristas mencionaron que ese comportamiento fue consecuencia de los disturbios del lunes en la Ciudad y el paro del martes, que hizo que la gente se movilizara en los últimos días para comprar; además, muchos esperaron hasta el final para captar las mejores ofertas.



Durante el sábado y el domingo, en una recorrida por los centros comerciales a cielo abierto o calles de barrios y avenidas de grandes y medianas ciudades, se podía ver locales repletos de gente con colas hasta la puerta para pagar de un lado y, del otro, locales del mismo rubro vacíos o menos concurridos.



A pesar de que los empresarios preveían mejores resultados, la fecha "no fue mala", en especial por el consumo de los muchos trabajadores que ya cobraron su aguinaldo.



La CAME también reportó "mucha competencia de las grandes cadenas con precios imbatibles para los negocios más chicos". Lo mismo sucedió con los miles de vendedores ilegales instalados en "saladitas" que acapararon buena parte del mercado y los manteros, que coparon veredas en el barrio de Liniers y regresaron a la Avenida Avellaneda, en Flores, para aprovechar la Navidad.



En algunas ciudades fronterizas a Paraguay, Chile y Bolivia, los controles más estrictos sobre lo que ingresaba de esos países, en especial, electrodomésticos, ayudó a mejorar la actividad.