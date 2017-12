Sampaoli quiso eludir un control: "Boludo, cobrás 100 pesos por mes, gil", le dijo al inspector

Jorge Sampaoli fue protagonista en la madrugada del domingo de un confuso incidente con efectivos en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe. El entrenador de la selección argentina tuvo una discusión con uno de los inspectores que formaban parte de un control en la vía pública.



"Me haces caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil", se alcanza a oír de parte del ex DT del Sevilla, quien es retirado del lugar por personas que viajaban con él en un automóvil.



El video que se hizo viral rápidamente fue captado por un usuario que iba detrás del auto del entrenador.



El hecho se produjo en la avenida Ovidio Lagos, entre Zeballos y Dante Alighieri, de Casilda. El automóvil no era conducido por Sampaoli sino por una mujer, que dio negativo en el control de alcoholemia.



Fue en ese momento cuando los policías de control, sin labrar infracción ni acta alguna, solicitaron que descendieran algunas personas del vehículo, luego de comprobar que viajaban más personal de lo permitido (ocho personas).



Jorge Sampaoli, quien volvía del casamiento de su hija, abandonó el vehículo y se retiró con insultos en dirección a la zona donde se ubicaban los efectivos policiales. Luego de increpar a las autoridades, el DT caminó las pocas cuadras que lo separaban del hotel donde se está hospedado.