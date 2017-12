Navidad con pocas ventas: “La gente priorizó la mesa antes que los regalos”

“No quedamos tan conformes como esperábamos”, fue la expresión de Rubén Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, en diálogo con AM840, en referencia a las ventas navideñas. “Los dos últimos días iban a terminar de definir las ventas, pero el sábado no comenzó tan bien por la mañana y a la tarde la lluvia desanimó a la gente, se inundaron algunos barrios”, sostuvo.

Otro de los factores que influyeron de manera negativa son los manteros: “Otra vez se dio el fenómeno de los manteros que volvieron a ganar las calles aledañas del centro. El compromiso de las autoridades era mantenerlos fuer del centro pero esto no se cumplió. Es una fuerte competencia desleal hacia el comercio legal.”







Según sostuvo Barrios, muy pocos rubros lograron estar por encima del año pasado. "Alimentos y bebidas estuvo bien, la gente priorizó la mesa ante que los regalos”, dijo en Radio Salta. Entre los rubros que estuvieron menos favorecidos se encuentran calzados y marroquinería. Con lo que respecta a juguetería, estuvo levemente inferior al año pasado.

Aunque la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que esta Navidad registró una suba del 0,8% con respecto a la misma época el año pasado en las ventas minoristas, Barrios aclaró que “es distintos el comportamiento del consumidor salteño al nacional. Por ejemplo la CAME indicó que hubo un crecimiento en los últimos días, sobre todo en tecnología y electrodomésticos, pero eso no se replicó en Salta”.