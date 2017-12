Denuncian un abuso sexual en un estudio de danzas céntrico

A cuatro días de la violación, una joven estudiante, 21 años y de barrio Ciudad del Milagro, denunció a un amigo de 30, quien sería profesor de danzas. La víctima, según la denuncia radicada en la comisaría Sexta, sostuvo el abuso ocurrió el 16 de diciembre pasado en el interior de un estudio de danza.





La joven indicó que antes de llegar a este inmueble, primero se reunió con sus amigos en el boliche “By Pass”, donde bailaron y comenzaron una ingesta alcohólica que se extendió luego, cuando al salir del local la joven decidió ir hasta el estudio de danza junto al acusado y una pareja de amigos.





En dicho lugar, los amigos siguieron con la ingesta alcohólica, lo que llevó a la joven a descomponerse y por ello se dirigió al baño, ya que tenía nauseas.



La pareja de amigos, en tanto, comenzó a discutir y finalmente se marcharon, por lo que en el estudio quedó su amigo.





Mientras aún seguía en el baño, según relató, su amigo ingresó de manera violenta y comenzó a forcejear con la joven en busca de reducirla y así poder abusar sexualmente de la misma. Tras cometer la violación, el sujeto se marchó del estudio, puesto que ya eran más de las 8 y se tenían que presentar en su trabajo.





La joven, en tanto, contó que decidió quedarse en el inmueble, ya que aún se hallaba descompuesta por el alcohol ingerido. Durante la mañana, y hasta el mediodía, cuando el acusado regresó, la víctima dijo que intercambió mensajes, vía WhatsApp, con el sujeto, quien se disculpó por el abuso sexual.





Para dar fe de ello, la joven mostró a los policías el cruce de algunos mensajes intercambiados con el acusado. “Boludo te re zarpaste, posta me siento mal", mientras que su amigo respondió que hizo mal y lo sucedido fue “tocar fondo”.





“Te juro que si… Te fuiste al aca, a ver yo estaba muy ebria, mala mía, pero aprovecharse de eso no da ni a gancho más si sos mi amigo y más si XXX está de por medio”, remató la víctima, quien indicó que luego de que el acusado regreso y le pidió disculpa, se marchó.



No obstante, y al pasar los días, decidió radicar la denuncia. Explicó que no lo hizo antes debido a la relación de amistad con el acusado, pero que lo sucedido la había afectado, por lo que pidió que la Justicia tome cartas en el asunto.