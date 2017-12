El sorprendente nuevo rostro de Thalía: Luce irreconocible

Las redes sociales suelen tener múltiples propósitos: dar a conocer una opinión, el lanzamiento de algún producto nuevo, la promoción de una marca… o la presentación en sociedad de un nuevo rostro. En esta última categoría ingresaría Thalía, quien en los últimos días lució una cara llamativamente renovada.



En sus mensajes navideños, la cantante y actriz mexicana se dejó ver con lo que sería un nuevo rostro luego de alguna visita a la sala de quirófano. Al menos eso es lo que sospechan sus seguidores, quien cuestionaron la decisión de la artista a someterse a un cambio rotundo de su look, según consignó el diario El Universal.



"Feliz Navidad, amores míos", dice la mexicana quien luego debería leer la cantidad de mensajes negativos que despertó su nueva apariencia, pese a que pedía "¡paz, amor y armonía para todo el mundo!".



"No parece Thalía", fue uno de los comentarios más resonantes que recibió. Otro, en cambio, hacía referencia a lo que se supone es un "exceso de bótox" en su rostro. "¿Qué se hizo? ¡Qué mal! Está hinchada su cara".



"¿Qué te pasó Thalía? Tu varita se ve como hinchada y como descuadrada tus labios no tienen forma pareces de más edad", fue el mensaje que posteó la usuaria identificada como Zoe Zamora. Otra salió en defensa de su ídola. "¡Está más bonita que usted, no critique!", fue el comentario de Pamm Nunu.



Mirá abajo las fotos: