Con 197 víctimas, continúa la preocupación de PAVICEI por las muertes viales

Va terminando el 2017, y desde PAVICEI se mostraron preocupados ante el número de muertes en siniestros viales por toda la provincia de Salta, cuya cifra asciende, hasta la fecha, en 197 víctimas fatales.

En diálogo con Somos Salta, el titular de la entidad, Raúl Padovani, precisó los números con los que concluye este año: “197 víctimas fatales, el 83% en el interior provincial y el resto en Salta Capital; comparados con el año pasado, tenemos 12 menos, pero eso no quiere decir que estamos bien”.





Ante este panorama, manifestó que “para nosotros, una víctima fatal en un hecho vial, una persona que fallece o queda mutilada, nos duele y nos echamos la culpa, ¿qué es lo que hicimos mal? ¿de qué manera no llegamos a esa persona para que no use casco, que no vaya despacio, no consuma alcohol?”.

Por otra lado, Padovani puntualizó que “de esas víctimas fatales, casi 80 son motociclistas, eso quiere decir que debemos apuntas a esos conductores, que andan en alta velocidad, no respetan las leyes de tránsito”.

De este modo, consideró que el problema de los conductores salteños es “la necesidad de un cambio de actitud, no creernos súper hombres, un accidente puede ocurrirle a cualquier persona”.