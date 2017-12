Cristina a Michetti: "No me gusta el gobierno que ustedes hacen"

Política Hace instantes

La senadora nacional y ex presidenta llegó al recinto para participar del debate del Presupuesto 2018 e hizo uso de la palabra para hablar de su situación judicial. "No me gusta nada su gobierno", le dijo a Gabriela Michetti cuando le negó 15 o 20 minutos después de superar el tiempo reglamentario.