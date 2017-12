More Rial mostró su nuevo cuerpo con una sensual foto

More Rial

More Rial sorprendió al compartir una imagen de cuerpo entero en su cuenta de Instagram. La hija del conductor sigue en tratamiento por su lucha contra la obesidad y recientemente se sometió a una cirugía.



Hace algunas semanas, la hija de Jorge Rial se realizó una cirugía reconstructiva a un año y medio de realizarse un bypass gástrico. La joven, que está separada de Martín Casar tras un año de relación, se mostró feliz con los resultados.



En julio se cumplió un año del día en que Morena se realizó un by pass gástrico que la ayudó a perder más de 45 kilos. A través de las redes sociales, compartió una foto en donde se ve su recuperación y se la puede observar de cuerpo entero, sacando la lengua y con las piernas a la vista, ya que viste un vestido corto.



"Tenemos miedo a ser felices porque siempre quedan cicatrices..." escribió Morena, junto a una selfie donde se la ve parada y sola. ¿Será que la hija del conductor de Intrusos le está tirando un palito a su ex, el futbolista cordobés? Por lo pronto, se refugia en amigos, se muestra feliz con su cuerpo y avanza con su empresa de accesorios de moda.



Mirá la foto: