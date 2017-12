La condena por la muerte de Andrés Guanuco trajo alivio a su familia

A poco más de dos años de aquel fatídico 20 de septiembre de 2015 en el que Federico Andrés Guanuco, un joven de 24 años, murió tras haber recibido golpes de piedras y bloques de cemento a la salida del ex boliche Stadium, su familia pudo encontrar un poco de paz.

Esta mañana, el juez Hugo Fernández Esteban, declaró responsable del delito de homicidio simple al único imputado por el crimen, Adrián Osvaldo Guantay, quien era menor de edad al momento del hecho, y lo condenó a la pena de 15 años de prisión efectiva.

Unas horas después, Luis, hermano del joven fallecido, en diálogo con InformateSalta, dijo sentirse aliviado por la sentencia aunque un poco molesto porque el magistrado, al tratarse de un juicio contra un menor y para protegerlo, no los dejó ingresar a la sala y fue la fiscal quien salió a comunicarles la decisión. “No me va a devolver a mi hermano, pero la pena para un menor está bien. Estamos esperando que en Casación no traten de bajarla, sino que siga,” expresó.

Tal como él y su familia buscaban, para ellos la decisión del juez fue justa. “En mi forma de pensar hay que cambiar las leyes, tendría que haber también una perpetua para menores que frene un poco y piensen en lo que están haciendo o en lo que van a hacer,” opinó.

En esta época del año, en que los sentimientos están a flor de piel, los Guanuco siguen sintiendo la ausencia de Andrés. “Venía todos los fines de semana a ver a la familia, estaba con su familia pero se daba su tiempo para su trabajo, con su familia y venía a ver a su padre, a su hermano. Nunca lo voy a olvidar, siempre lo voy a tener presente,” manifestó finalmente Luis.