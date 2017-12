Asesinaron a balazos a un joven de 20 años en Gualeguaychú: su ex novia confesó el crimen

La Nación/ Un joven fue asesinado de dos balazos en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Fernando Pastorizzo, de 20 años, fue encontrado ayer muerto al lado de su moto y con todas sus pertenencias en los bolsillos. Tras varias horas de incertidumbre, su ex novia Nahir Galarza, de 19 años, hija de un policía, confesó la autoría del crimen.

Según las fuentes policiales, el episodio fue descubierto cuando un remisero que pasaba por el lugar observó el cuerpo tirado en la calle y con el rostro cubierto de sangre, por lo que alertó a los investigadores. Algunos testigos habían señalado que vieron a una persona huir de la escena del crimen, pero no lograron identificarlo.

"Ya no estaba en el lugar esa otra persona que había visto previamente junto al muchacho caído y que no pude determinar si era un hombre o una mujer, porque a esa hora todavía estaba oscuro, pero al lado de la moto caída había dos cascos. Esa segunda persona, cuando regresé ya no estaba ahí", dijo el remisero.