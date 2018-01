Internaron a Chano Moreno Charpentier

El músico Santiago "Chano" Charpentier permanece internado en el hospital Austral, donde ingresó ayer por la tarde tras haber sufrido una indisposición en su domicilio de Capilla del Señor, confirmaron a Télam fuentes del Hospital Austral.



El cuadro por el que fue internado no fue reportado por las fuentes hospitalarias, quienes dijeron que "no se dará ningún parte médico hasta no ser consensuado entre la familia y los médicos".



El vocalista ingresó al hospital ayer por la tarde, y a raíz de esta situación, su hermano y compañero en la banda de pop rock Tan Biónica, "Bambi" Moreno Charpentier a suspender una transmisión en vivo por las redes sociales que tenía prevista para la tarde de ayer.



Hace apenas dos semanas, Chano Moreno Charpentier presentó algunas canciones de su proyecto solista y a los integrantes de la banda que lo acompañará en su esperado debut en vivo en el Estadio Luna Park el próximo 3 de mayo.



En un breve recorrido por tres escenarios diferentes, Chano presentó sus primeras cuatro canciones solistas, "Carnavalintro", "Claramente", "Naistumichiu", y "La Noche", acompañado por su nueva banda, integrada por Martin Pomares (guitarra y dirección musical), Mariano Campoliete (Guitarra, ukulele, charango y teclados), Juan Bruno en guitarra, -estos tres ex Bersuit-, Pablo Ielasi en bajo, Manu Pineda en teclados y Cristian Borneo en batería.



Consultado sobre el proyecto solista, Chano dijo que no piensa editar un disco, sino en publicar singles acompañados por videos en las Tiendas Digitales.