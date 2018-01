Wanda e Icardi recibieron el año de una manera muy hot: Video

Es una de las parejas más calientes del ambiente. Fotos, mensajes, indirectas, todo está dentro del menú que ellos manejan para mantener la pasión intacta.

Eso fue lo que hicieron en la noche del 31, para despedir al 2017 y darle la bienvenida al 2018. Sus cuentas de Instagram les permitieron a sus fans observar una típica cena de fin de año.

Sin embargo, la que dio la nota fue Wanda, quien no dudó en publicar una serie de videos íntimos. Sí, íntimos, en los que se ve a la feliz pareja besándose de manera apasionada. Y para no dejar dudas, le sumó un comentario clarito: "Hot new year". ¿En castellano? Año nuevo caliente. Y así fue, ya que se puede ver un apasionado beso en el que Icardi termina mordiéndole la lengua a su esposa.